Litiga con una donna italiana a Malta sull'isola di Gozo e si dà fuoco, anche lei ha riportato ustioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Attimi di terrore domenica 6 settembre a Marsalforn, sull’isola di Gozo, a Malta. Un uomo si sarebbe dato fuoco dopo una lite con una donna italiana. I due sarebbero ricoverati in ospedale e avrebbero riportato ustioni estese su tutto il corpo.

Uomo si dà fuoco dopo lite con donna, la ricostruzione

Come riporta Times of Malta, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 21.

Sul lungomare della città di Marsalforn, inizialmente la coppia sarebbe stata vista litigare.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, improvvisamente l’uomo si sarebbe versato addosso del liquido infiammabile.

Successivamente si sarebbe dato fuoco provocando a sua volta un incendio che ha colpito anche la donna di origini italiane.

L’intervento di alcuni turisti

Ad intervenire per spegnere le fiamme sarebbe stato un gruppo di uomini di origini siriane.

In breve tempo a prestare soccorso sarebbe poi un’equipe medica e la polizia per indagare su quanto accaduto.

Secondo alcuni testimoni, subito dopo essersi dato fuoco, l’uomo si sarebbe gettato in mare.

Le indagini

Come riporta Malta Today, le condizioni delle due persone sarebbero gravi.

Non sono stati diramati bollettini ufficiali, ma entrambi avrebbero riportato ustioni estese.

L’uomo che ha provocato l’incendio sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, il lungomare di Marsalforn sarebbe stato particolarmente affollato quando è avvenuta la lite che ha visto coinvolti l’uomo di origini maltesi e la donna italiana.

Proprio per questo, le indagini della polizia si sarebbero soffermate sulle testimonianze delle persone presenti in quel momento.

L’obiettivo sarebbe quello di ricostruire quanto accaduto ed effettuare tutte le verifiche del caso.

I controlli a Malta

Proprio in vista dell’estate 2026, a Malta sono stati intensificati i controlli nelle principali località turistiche.

Sarebbero state ampliate le telecamere di videosorveglianza dopo una lunga serie di atti vandalici.

Da luglio, inoltre, sono state inoltre introdotte sanzioni applicabili sul posto per alcune violazioni, tra cui disturbo della quiete e atti indecenti.

A fine agosto, sei giovani italiani sono stati arrestati all’aeroporto di Malta con l’accusa di vandalismo perché avrebbero danneggiato alcune automobili parcheggiate nella zona di Swieqi, una delle aree più frequentate della movida dell’isola.