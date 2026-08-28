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Due cittadini marocchini denunciati per aggressione aggravata, questo il bilancio di un episodio avvenuto il 26 agosto nei pressi dello scalo ferroviario di San Felice a Cancello (Caserta). Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata per un presunto furto di cellulare e sarebbe poi degenerata con l’uso di un’arma bianca.

Cos’è successo a San Felice a Cancello

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni è intervenuto d’urgenza dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

L’allarme riguardava un’aggressione in corso all’esterno di un esercizio pubblico situato nei pressi dello scalo ferroviario di Viale Ferrovia, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

I protagonisti e le cause della lite

Gli agenti hanno bloccato due cittadini marocchini, rispettivamente di 46 anni e 37 anni, entrambi risultati irregolari sul territorio nazionale e privi di fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la lite sarebbe nata da motivi legati al presunto furto di un telefono cellulare. Lo scontro verbale è rapidamente degenerato in uno scontro fisico, culminato nell’utilizzo di un coltello di piccole dimensioni.

Le conseguenze dell’aggressione

Entrambi i coinvolti hanno riportato lesioni personali a seguito dell’aggressione. Sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza al Presidio Ospedaliero di Marcianise per ricevere le cure necessarie. In seguito, sono stati accompagnati in Questura a Caserta, dove sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici.

Al termine degli accertamenti, i due cittadini marocchini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma bianca e per violazioni della normativa in materia di immigrazione.

Contestualmente, dopo gli adempimenti previsti e a seguito del nulla osta all’espulsione rilasciato dal pubblico ministero di turno, i due sono stati sottoposti a trattenimento amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, in attesa delle procedure finalizzate all’eventuale accompagnamento alla frontiera.

IPA