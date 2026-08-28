Litigano per il furto di un cellulare a San Felice a Cancello e spunta un coltello: arrestati dalla polizia
Due cittadini marocchini denunciati per aggressione con coltello a San Felice a Cancello dopo una lite per un presunto furto di cellulare.
Due cittadini marocchini denunciati per aggressione aggravata, questo il bilancio di un episodio avvenuto il 26 agosto nei pressi dello scalo ferroviario di San Felice a Cancello (Caserta). Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata per un presunto furto di cellulare e sarebbe poi degenerata con l’uso di un’arma bianca.
- Cos'è successo a San Felice a Cancello
- I protagonisti e le cause della lite
- Le conseguenze dell’aggressione
Cos’è successo a San Felice a Cancello
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni è intervenuto d’urgenza dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.
L’allarme riguardava un’aggressione in corso all’esterno di un esercizio pubblico situato nei pressi dello scalo ferroviario di Viale Ferrovia, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.
I protagonisti e le cause della lite
Gli agenti hanno bloccato due cittadini marocchini, rispettivamente di 46 anni e 37 anni, entrambi risultati irregolari sul territorio nazionale e privi di fissa dimora.
Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la lite sarebbe nata da motivi legati al presunto furto di un telefono cellulare. Lo scontro verbale è rapidamente degenerato in uno scontro fisico, culminato nell’utilizzo di un coltello di piccole dimensioni.
Le conseguenze dell’aggressione
Entrambi i coinvolti hanno riportato lesioni personali a seguito dell’aggressione. Sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza al Presidio Ospedaliero di Marcianise per ricevere le cure necessarie. In seguito, sono stati accompagnati in Questura a Caserta, dove sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici.
Al termine degli accertamenti, i due cittadini marocchini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma bianca e per violazioni della normativa in materia di immigrazione.
Contestualmente, dopo gli adempimenti previsti e a seguito del nulla osta all’espulsione rilasciato dal pubblico ministero di turno, i due sono stati sottoposti a trattenimento amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, in attesa delle procedure finalizzate all’eventuale accompagnamento alla frontiera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.