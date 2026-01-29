Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Firenze è stata teatro di un episodio di aggressione e tentata estorsione nei pressi della caserma Fadini della Polizia di Stato. Due cittadini peruviani sono stati minacciati e aggrediti da una coppia di connazionali che pretendeva denaro per occupare un posto in fila. L’intervento della Polizia ha portato all’arresto di un 29enne, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Aggressione a Firenze

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in seguito a una segnalazione relativa a una lite scoppiata tra alcune persone in fila all’esterno della caserma Fadini, situata in via della Fortezza a Firenze. Al momento dei fatti la struttura risultava chiusa al pubblico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti due cittadini peruviani si trovavano lungo il perimetro della caserma quando sono stati avvicinati da una coppia di connazionali. Questi ultimi, sotto minaccia, hanno intimato alle vittime di consegnare una somma di denaro per poter occupare un posto nella fila. Al rifiuto dei due la situazione è degenerata rapidamente: le vittime sono state oggetto di aggressione.

Lancio di bottiglie e fuga

In particolare,uno degli aggressori, un 29enne poi identificato dalla Polizia, ha raccolto alcune bottiglie di vetro da terra e le ha lanciate contro le persone offese.

Fortunatamente,le vittime sono riuscite ad evitare di essere colpite dai proiettili improvvisati.

L’arrivo della Polizia e l’arresto

Le volanti di via Zara sono intervenute tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno intercettato uno dei due aggressori, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga.

Al termine delle procedure di rito il 29enne è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida della misura precautelare.

Il contesto: tensioni e sicurezza nei pressi delle caserme

L’episodio avvenuto nei pressi della caserma Fadini mette in luce le tensioni che possono sorgere anche in contesti apparentemente ordinari, come una fila all’esterno di un edificio pubblico.

La richiesta di denaro per ottenere un posto in fila rappresenta un tentativo di estorsione che, in questo caso, si è trasformato in una vera e propria aggressione fisica, con il lancio di oggetti potenzialmente pericolosi.

Le indagini e le prossime fasi

Le indagini della Polizia proseguono per individuare il secondo responsabile, attualmente irreperibile. Gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori elementi per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti e la comunità peruviana di Firenze, che si è detta sorpresa per la violenza scaturita da una situazione di attesa all’esterno di una caserma. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente episodi simili e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

IPA