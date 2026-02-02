Liu Wenham gravissimo dopo la sparatoria di Rogoredo a Milano, 4 poliziotti indagati per lesioni colpose

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di domenica a Milano in zona Rogoredo sono indagati per lesioni colpose, con la discriminante dell’uso legittimo delle armi. Mentre Liu Wenham, il 30enne di origini cinesi che per primo aveva aperto il fuoco contro gli agenti con una pistola rubata a un vigilante, è accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni aggravate. L’uomo è in condizioni gravissime, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Niguarda.

Sparatoria di Rogoredo a Milano, indagati 4 poliziotti

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria avvenuta domenica 1 febbraio a Rogoredo, a Milano.

Si tratta dei quattro agenti delle Uopi, le unità specializzate di primo intervento, che domenica pomeriggio erano arrivati sul posto e avevano risposto al fuoco dopo che Liu Wenham aveva sparato contro la loro auto.

ANSA

I quattro sono indagati per lesioni colpose ma con la scriminante, cioè la causa di giustificazione, dell’uso “legittimo delle armi”. Lo riporta Ansa.

Come succede in casi del genere, l’iscrizione è ritenuto un atto a garanzia dei poliziotti per fare tutti gli accertamenti del caso.

Considerando la dinamica, abbastanza chiara, di quanto accaduto, l’indagine dovrebbe concludersi con l’archiviazione.

Liu Wenham gravissimo, è accusato di tentato omicidio

Nel fascicolo della procura di Milano è indagato anche il 30enne cinese ferito gravemente nel corso della sparatoria.

Liu Wenham è accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni pluriaggravati, minacce e porto d’arma.

L’uomo è in gravissime condizioni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano.

Fermato 3 volte in 3 giorni

Dalle indagini è emerso che Liu Wenham prima della rapina alla guardia giurata e della sparatoria era stato fermato dalla polizia tre volte in meno di 48 ore.

Venerdì 30 gennaio, riporta Repubblica, il 30enne è stato fermato dalla polfer alla stazione di Rogoredo perché impugnava una pietra e una catena.

“Mi servono per picchiare la gente che mi infastidisce”, avrebbe detto agli agenti l’uomo, che è stato denunciato per porto di oggetti atti offendere.

Poche ore dopo i poliziotti lo hanno bloccato di nuovo in stazione Centrale, mentre con due bastoni minacciava una guardia giurata. Altra denuncia a piede libero.

Terzo controllo e terza denuncia nella notte tra sabato e domenica, quando è stato fermato, ancora in stazione, con in mano due cacciaviti rubati a degli operai.

Questa volta, viste le sue condizioni, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso attorno alle 6 di domenica mattina.

L’appello della moglie dalla Cina

Gli investigatori della Squadra mobile sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti e la storia a Milano di Liu Wenham, irregolare in Italia, con una moglie e due figli in Cina.

Da quanto emerso, nei giorni scorsi la famiglia aveva lanciato un appello sui social, facendolo girare nella comunità cinese locale, per la sua scomparsa.

“È salito su un taxi nella zona di Via Donatello martedì scorso. Non aveva cellulare né contanti e da allora non abbiamo sue notizie. Attualmente soffre di gravi problemi psicologici“, aveva scritto la moglie.