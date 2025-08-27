Lividi sulle mani di Trump e sospetti sulla salute del presidente americano, come sta il tycoon

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo sulla salute di Donald Trump. Nelle ultime ore sono diventate virali sui social le immagini delle mani livide del presidente degli Stati Uniti d’America. La vicenda sta anche facendo discutere dal punto di vista politico, con richieste di chiarimento inoltrate alla Casa Bianca. L’account X “Republicans Against Trump” ha ad esempio domandato delucidazioni, sostenendo che “il popolo americano merita risposte”.

Foto delle mani livide e richieste di chiarimenti sulla salute di Donald Trump

La foto del dorso della mano destra fasciata con uno strato bianco e quella sinistra con alcuni evidenti lividi sono rapidamente diventate virali sui social negli Usa. Come sta realmente il presidente Trump? La domanda se la sono posta molti cittadini a stelle e strisce.

Newsweek, che è specializzato in temi di alta politica, ha ri-pubblicato le immagini, domandando ufficialmente delucidazioni alla Casa Bianca.

Getty Images Un’immagine delle mani livide di Trump

Una richiesta analoga è stata avanzata su X dall’account “Republicans Against Trump”: “Accidenti, il popolo americano merita risposte su cosa sta succedendo alla mano di Trump”. Il post ha velocemente sfondato il milione di visualizzazioni.

Il precedente e la nota dello staff medico della Casa Bianca

Di recente si è verificata una situazione simile. Poche settimane fa, infatti, sono diventate virali altre foto delle mani livide del tycoon. In quel caso intervenne la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Leavitt spiegò che i lividi erano stati causati dalle tante strette di mano elargite dal presidente, che, tra l’altro, è germofobico e non ama il contatto fisico. Lo stesso Trump aveva dichiarato di aver stretto “migliaia di mani” in un’intervista concessa a Time.

Quanto esternato dalla portavoce non aveva placato le voci e le richieste di chiarimento sulla salute del presidente. Per questo la Casa Bianca aveva diramato una nota ufficiale, affermando che a Trump era stata diagnosticata una “insufficienza cronica venosa”, descritta dallo staff medico come “benigna e comune” nelle persone oltre i settant’anni.

Come sta il tycoon? La petizione per rendere pubblica la cartella clinica

Sempre di recente la salute di Trump è stata oggetto di discussione dopo che un giornalista statunitense ha invitato a porre attenzione alle caviglie gonfie del presidente.

E pensare che Trump, che a gennaio, a 78 anni (ne ha compiuti 79 il 14 giugno), è diventato il presidente eletto più vecchio della storia americana, aveva in diverse occasioni attaccato l’82enne Joe Biden, descrivendolo come un uomo anziano in precarie condizioni fisiche e cognitive. E quindi, a suo avviso, non adatto a governare il Paese.

In un sondaggio divulgato lo scorso maggio, quasi un americano su due ha ammesso di aver trovato “poco trasparente” il modo in cui Trump aveva gestito le notizie circa il suo stato di salute.

A luglio, più di ottomila statunitensi hanno firmato una petizione per spingere il tycoon a rendere pubblica la sua cartella clinica.