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Due arresti per furto aggravato e tentato furto aggravato sono stati eseguiti dalla Polizia a Livorno nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di due cittadini stranieri, entrambi richiedenti asilo e già noti alle forze dell’ordine, nella giornata e nella notte del 18 agosto, a seguito di interventi tempestivi della Squadra Volante. L’attività si inserisce nel quadro di una più ampia intensificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza.

Controlli intensificati e arresti nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte tra il 17 e il 18 agosto ha visto un rafforzamento delle attività di controllo da parte della Squadra Volante di Livorno. Gli agenti, impegnati in servizi di prevenzione, hanno effettuato numerosi pattugliamenti nelle aree cittadine più sensibili.

Il primo arresto: furto su auto di turisti tedeschi

Il primo episodio si è verificato alle ore 3.45 circa del 18 agosto, quando una pattuglia in transito in via del Macello ha udito un forte rumore, riconducibile alla rottura di un vetro. Gli operatori hanno immediatamente individuato un cittadino algerino di 50 anni, richiedente asilo e con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, mentre si introduceva in un’autovettura parcheggiata, appartenente a turisti tedeschi, dopo averne infranto il finestrino anteriore sinistro.

L’uomo aveva appena sottratto dall’abitacolo tre borse di grandi dimensioni, contenenti una tavola SUP, una piastra per capelli e altri effetti personali. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di bloccare il responsabile e procedere al suo arresto per furto aggravato.

Secondo arresto: tentato furto di bicicletta elettrica al Pronto Soccorso

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15.30 circa, le Volanti sono intervenute presso il Pronto Soccorso cittadino, dove un cittadino tunisino di 27 anni, anch’egli richiedente asilo e con numerosi precedenti di polizia, aveva dato in escandescenze. Dopo essere stato allontanato dalla struttura sanitaria con l’intervento degli operatori, il giovane ha tentato di sottrarre una bicicletta elettrica parcheggiata nel piazzale antistante l’ospedale, utilizzando la sella per forzare il lucchetto di sicurezza.

Gli agenti sono riusciti a intervenire tempestivamente anche in questa occasione, bloccando il giovane e procedendo al suo arresto per tentato furto aggravato.

Bilancio dei controlli: identificazioni e denunce

Nel corso della giornata del 18 agosto, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, il personale della Squadra Volante ha identificato complessivamente 80 persone e ha denunciato in stato di libertà altre 4 persone per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

Le attività di controllo, secondo quanto riferito dalla Polizia, sono state intensificate per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori della città. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire con rapidità in entrambi i casi, assicurando alla giustizia i responsabili dei reati contro il patrimonio.

IPA