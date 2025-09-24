Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un giovane di 24 anni dopo una fuga in scooter nella zona Garibaldi di Livorno, conclusasi con il sequestro di un panetto e mezzo di hashish. L’episodio si è verificato nelle prime ore del 21 settembre, quando il ragazzo ha tentato di sottrarsi a un controllo della Polizia di Stato, che lo ha poi bloccato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 settembre, quando una pattuglia delle Volanti ha notato uno scooterista in atteggiamento sospetto lungo viale Carducci, nel cuore di Livorno.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Erano le 01.50 quando il giovane, alla vista dell’auto della Polizia, ha deciso di darsi alla fuga per evitare il controllo. Ha quindi accelerato a bordo del suo scooter, tentando di seminare gli agenti attraverso una serie di manovre pericolose e cambi di direzione improvvisi. L’inseguimento si è snodato tra le strade della zona Garibaldi, dove il conducente ha messo in atto numerose manovre elusive, tra cui brusche frenate e repentini cambi di traiettoria, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La caduta e il fermo

La fuga si è conclusa quando il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente al suolo tra i vicoli della zona Garibaldi. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo in via della Pina d’Oro, impedendogli di proseguire la fuga a piedi. Una volta fermato, il giovane è stato identificato come un cittadino italiano di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso un panetto e mezzo di hashish, oltre a diverse banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione, elementi che hanno fatto ipotizzare l’attività di spaccio. Il quantitativo di sostanza stupefacente è stato giudicato ingente, e il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni del giovane

Subito dopo l’arresto, gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118 per verificare le condizioni di salute del giovane, che aveva riportato alcune escoriazioni a un piede a seguito della caduta. Fortunatamente, le ferite si sono rivelate lievi e non hanno richiesto particolari cure ospedaliere.

Le accuse e la misura cautelare

Il ventiquattrenne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Va sottolineato che il procedimento penale è ancora in corso e le contestazioni dovranno essere verificate in sede di giudizio. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

IPA