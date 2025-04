Livorno, fugge in scooter con la droga e spacca l’auto della polizia: 22enne arrestato dopo la colluttazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Livorno. Domenica pomeriggio, un uomo di 22 anni è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è iniziato quando una volante ha deciso di controllare un uomo e una donna a bordo di un motoveicolo in via Settembrini a Livorno. Alla vista della pattuglia, i due sono fuggiti. Dopo un breve inseguimento, la donna è stata bloccata, mentre l’uomo ha tentato di scappare a piedi verso i campi da rugby della stessa via.

Resistenza e danneggiamento

Gli agenti sono riusciti a fermare il fuggitivo poco dopo. Durante la fuga, l’uomo si è liberato di un grosso frammento di sostanza marrone, rivelatasi poi essere 45,90 grammi di hashish. Una volta raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti, che sono stati costretti a mettergli le manette di sicurezza.

Danni all’auto di servizio

Nel tragitto verso gli uffici della Questura, il giovane, in preda all’agitazione, ha danneggiato l’auto di servizio, infrangendo il finestrino posteriore e piegando il montante della struttura. Per questi motivi, è stato deferito in stato di arresto per danneggiamento aggravato.

Procedimento penale in corso

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate in un eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Fonte foto: IPA