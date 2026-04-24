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È di un arresto e oltre 500 grammi di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Livorno. Un uomo, nato nel 1974 e residente in città, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente dopo essere stato trovato in possesso di una notevole quantità di hashish durante un controllo nel centro cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 21 aprile, intorno alle ore 11.30, quando una pattuglia della Sezione Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha notato un individuo a bordo di un motociclo che, alla vista dell’auto della Polizia, ha cambiato improvvisamente direzione svoltando in una via laterale del centro di Livorno.

Il controllo e la scoperta della droga

Gli agenti hanno deciso di seguire il sospetto, raggiungendolo mentre stava parcheggiando il ciclomotore. Durante la richiesta dei documenti per l’identificazione, l’uomo ha mostrato segni di agitazione e, nel tentativo di estrarre il portafoglio dal marsupio, ha cercato di nascondere il contenuto agli occhi degli operatori. Tuttavia, i poliziotti hanno notato all’interno del marsupio un sacchetto di nylon contenente materiale solido suddiviso in più panetti, riconducibili a hashish.

La perquisizione personale e domiciliare

A seguito di questa scoperta, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale sono stati rinvenuti 4 panetti interi da circa 100 grammi ciascuno di sostanza riconducibile a hashish, oltre a un quinto panetto spezzato in due parti. L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, altri operatori si sono recati presso l’abitazione del soggetto per effettuare una perquisizione domiciliare. Anche in questo caso, la Polizia ha trovato un ulteriore “pezzo” di hashish, conservato sopra la mensola di un mobile nel salotto dell’abitazione.

L’arresto e le analisi della sostanza

Negli uffici della Questura, l’uomo è stato formalmente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. La sostanza sequestrata è stata sottoposta ad analisi da parte del personale della Polizia Scientifica, che ha confermato la natura di hashish per un peso complessivo di 535 grammi.

IPA