Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione e minacce nella notte di venerdì 12 settembre in un locale del quartiere Venezia a Livorno: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver sottratto uno spray al peperoncino a una ragazza e averlo utilizzato contro i presenti, seminando il panico. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di fermare il responsabile, che ha opposto resistenza anche durante il fermo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’01.00 di venerdì 12 settembre in un locale del quartiere Venezia di Livorno. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione che aveva sottratto uno spray al peperoncino a una giovane donna e lo stava spruzzando sia all’interno che all’esterno dell’esercizio commerciale, generando panico tra i clienti.

L’intervento della Polizia e il riconoscimento dell’aggressore

All’arrivo sul posto, gli operatori hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, un cittadino livornese con numerosi precedenti penali. L’individuo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a rivolgere minacce di morte sia agli avventori del locale che agli stessi agenti intervenuti per riportare la calma. Nonostante i ripetuti inviti a tranquillizzarsi, l’uomo ha tentato di ingaggiare una colluttazione con i poliziotti, che sono riusciti a evitare lo scontro grazie alla loro professionalità e prontezza.

La ricostruzione dei fatti secondo i testimoni

Secondo quanto riferito dai presenti, l’uomo, poco prima di entrare nel locale, aveva già dato segni di aggressività: avrebbe infatti pestato il piede a una giovane donna, rivolgendole frasi offensive e di carattere sessista. La ragazza, spaventata dall’atteggiamento minaccioso, ha estratto dalla borsa uno spray antiaggressione, regolarmente detenuto. L’aggressore, però, ha reagito lanciandole in faccia il contenuto del bicchiere che aveva in mano, per poi strapparle lo spray e utilizzarlo contro di lei e contro gli altri clienti presenti nel locale.

La situazione degenera: minacce e violenza fisica

Non pago, l’uomo si è avvicinato nuovamente alla ragazza con fare minaccioso. In suo aiuto è intervenuto un amico, che ha permesso alla giovane di rifugiarsi all’interno del locale. L’aggressore ha quindi tentato di colpire con pugni e calci l’uomo intervenuto in difesa della donna, arrivando persino a lanciargli contro una bottiglia di vetro, fortunatamente senza colpirlo. Non soddisfatto, si è impossessato di un’altra bottiglia, l’ha infranta e ha sferrato dei fendenti all’indirizzo del ragazzo, nel tentativo di procurargli lesioni, accompagnando il gesto con minacce di morte e insulti a sfondo razzista.

Il fermo e la resistenza negli uffici di polizia

Una volta bloccato e accompagnato negli uffici della Polizia, l’uomo ha continuato a mostrare un atteggiamento violento e provocatorio: ha sputato contro il personale presente e ha proseguito con le minacce di morte e di possibili guai giudiziari nei confronti degli agenti. Nonostante la situazione, gli operatori sono riusciti a mantenere il controllo e a portare a termine le procedure di identificazione e arresto.

L’arresto e le accuse a carico dell’uomo

Per i fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la casa di reclusione di Livorno. Va sottolineato che il procedimento penale nei suoi confronti è ancora in corso e che le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nel corso dell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

IPA