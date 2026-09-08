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Un 14enne è stato denunciato a Bari per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il giovane è stato identificato come presunto responsabile di un’aggressione avvenuta nei giorni scorsi in un giardino pubblico della città, dove una vittima è stata colpita e minacciata da due coetanei.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 19 giugno. Un giovane, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in un noto giardino cittadino, è stato avvicinato da due coetanei. Uno dei due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe minacciato la vittima e l’avrebbe perquisita alla ricerca di denaro, per poi passare all’aggressione fisica con calci e pugni.

L’aggressione e le conseguenze

A seguito della violenza subita, la vittima ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso un pronto soccorso locale. L’immediata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Bari Nuova Carrassi ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare uno degli aggressori, un 14enne ora denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Il contesto dell’episodio

L’aggressione si è consumata in un giardino pubblico di Bari, luogo di ritrovo per molti giovani della zona. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha consentito di raccogliere elementi utili per l’identificazione del presunto responsabile e per la ricostruzione dettagliata dell’accaduto.

IPA