Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di Maastricht

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Il volgo lo conosce come D’Artagnan, ma il suo vero nome è sempre stato Charles de Batz de Castelmore. Ora i resti del famoso moschettiere potrebbero tornare alla luce grazie a una scoperta avvenuta in una chiesa di Maastricht, in Olanda, dove i lavori di restauro di una chiesa del XIII secolo avrebbero restituito le sue ossa. La notizia arriva da un’emittente del Limburgo, L1 Nieuws che ha raccolto una dichiarazione del diacono Jos Valke. E proprio a Maastricht il conte d’Artagnan morì il 25 giugno 1673 durante l’assedio della città, e il suo luogo di sepoltura è rimasto fino ad oggi avvolto nel mistero.

A Maastricht ci sono i resti di D’Artagnan?

Come anticipato, è stato il diacono Jos Valke, mercoledì 25 marzo, a rivelare all’emittente L1 Nieuws il possibile ritrovamento straordinario.

Nella navata di una non meglio specificata chiesa moderna sono state rinvenute le ossa di Charles de Batz de Castelmore, conte d’Artagnan, che grazie all’autore Alexandre Dumas oggi conosciamo semplicemente come D’Artagnan.

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La scoperta è arrivata nel corso dei lavori di restauro dopo un crollo, scrive Ansa. Accanto allo scheletro è stata rinvenuta una moneta francese. Valke spiega che “la posizione della tomba indica che si trattava di una persona importante“.

Nello specifico, Valke sottolinea che lo scheletro “è stato trovato dove un tempo sorgeva l’altare, e all’epoca solo i membri della famiglia reale o altre figure di spicco venivano sepolti sotto un altare”.

Le analisi sullo scheletro rinvenuto nella chiesa

Le ossa trovate nella chiesa di Maastricht sono state trasportate a Deventer, nella Germania orientale. A Monaco, invece, sono in corso le analisi di un campione di Dna prelevato dallo scheletro il 13 marzo.

L’archeologo Wim Dijkman, che da quasi 30 anni rincorre i resti del moschettiere, non nasconde un certo entusiasmo: “Nutro grandi aspettative”, ha detto alle tv locali.

Il mito del moschettiere

Come anticipato, dobbiamo soprattutto allo scrittore Alexandre Dumas la conoscenza di D’Artagnan. Il suo romanzo I tre moschettieri pubblicato nel 1844 è ispirato alla figura storica di Charles de Batz de Castelmore. Nella fiction, D’Artagnan si affianca ai combattenti Athos, Porthos e Aramis al servizio di re Luigi XIII che difende dal cardinale Richelieu e dalla perfidia di Milady de Winter, spia di Richelieu, che arriva ad uccidere la consorte del protagonista.

Va precisato che l’opera intramontabile di Dumas ha poca attinenza con la vera storia di Charles de Batz de Castelmore.