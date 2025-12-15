Lo scheletro di Lorenzo Paolieri trovato in un baule a Campi Bisenzio, le testimonianze dei vicini di casa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rappresenta ancora un mistero la scoperta del cadavere di Lorenzo Paolieri ridotto a uno scheletro trovato all’interno di un baule in casa a Campi Bisenzio, nella provincia di Firenze. I vicini di casa continuano a ripetere: “Non lo vedevamo da quando era bambino”. Lorenzo Paolieri è nato 32 anni fa.

Il macabro dettaglio sullo scheletro di Lorenzo Paolieri

Gli ultimi aggiornamento sul caso di Lorenzo Paolieri sono arrivati da Mattino Cinque. L’inviato della trasmissione Mediaset ha riferito che la data della morte potrebbe essere molto superiore ai 2 anni che si era ipotizzato inizialmente. Il cadavere, infatti, sarebbe stato ritrovato in forma scheletrica e, quindi, ha spiegato l’inviato, Lorenzo Paolieri “potrebbe essere morto anche 10-20 anni fa, perché erano 20 anni che non si vedeva in giro”.

Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, ha dichiarato davanti alle telecamere del programma: “È un dramma che ha sconvolto tutta la comunità. Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso. Per ora ci siamo resi conto che era una famiglia ‘invisibile’. Per esempio, sono anni che non veniva rinnovata la carta d’identità. Appena siamo venuti a conoscenza del caso, siamo intervenuti in 24 ore. Siamo riusciti a salvare tre persone dal loro destino”.

La casa dove è stato ritrovato il cadavere di Lorenzo Paolieri.

La scoperta del cadavere di Lorenzo Paolieri

Come ricostruito da La Nazione, i riflettori sulla famiglia di Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, si sono accesi nella serata di venerdì 12 dicembre in seguito a una segnalazione, che ha fatto arrivare alla villetta il 118 e l’assessorato.

Il cadavere di Lorenzo Paolieri, nato 32 anni fa, è stato ritrovato occultato in una cassapanca di legno, descritta come un grande baule, all’interno di una stanza sul retro dell’abitazione, in un’area di servizio. Il cadavere, avvolto nelle coperte, era in avanzato stato di decomposizione. Sopra il coperchio erano state appoggiate alcune pigne. La porta della stanza era chiusa dall’esterno con del nastro adesivo.

Dai primi accertamenti medico-legali sul cadavere non sarebbero emersi segni riconducibili a una morte violenta.

Le testimonianze dei vicini

Il quotidiano toscano ha riportato anche i racconti dei vicini, che su Lorenzo Paolieri ripetono: “Non lo vedevamo da quando era un bambino“.

I vicini avrebbero riferito che la famiglia, che non risulta fosse seguita dai servizi sociali, era chiusa in se stessa, con contatti sociali pressoché inesistenti.

Sembra che in casa non ci fossero né luce né gas. A sostenere economicamente la famiglia Paolieri sarebbe stata solo la pensione della madre. Il padre, infatti, era morto da tempo.

I due fratelli della vittima sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. La madre, anziana, denutrita e in gravi condizioni di salute, è stata ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi.