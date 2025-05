Lo sfogo di Fedez dopo la rissa sfiorata con Blur in Kings League: "Potrebbe arrivarti una pizza in faccia"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È virale la rissa sfiorata tra Fedez e Blur durante una partita di Kings League. Il rapper ha spiegato le sue ragioni su Instagram con tre storie in cui si sfoga e accusa lo streamer di aver creato un clima tossico e di aver augurato un tumore e la morte ai giocatori e allo staff del cantante. “Se lo fai potrebbe succedere che prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti”, scrive.

Fedez spiega la rissa con Blur

È arrivata la versione di Fedez sulla rissa sfiorata in Kings League tra il rapper e lo streamer Blur: i due sono entrambi capitani di due squadre, i Boomers e gli Stallions, e durante la gara tra le due loro formazioni sono quasi venuti alle mani. Solo l’intervento degli altri giocatori è servito a dividerli e a far sì che dagli insulti e dagli spintoni non si finisse in veri e propri atti violenti.

Dopo qualche ora, il rapper di Rozzano ha raccontato cosa lo abbia spinto a comportarsi in questo modo, accusando il rivale con delle storie su Instagram.

Fonte foto: ANSA Fedez, 35 anni

Cos’è successo in Kings League

Fedez racconta come alcune settimane fa avesse chiesto una riunione con la Kings League per segnalare il comportamento di Blur durante le live che tiene per commentare le partite. In esse il noto streamer, come scrive il rapper, si lascia spesso andare a comportamenti sopra le righe, arrivando anche ad augurare tumori e morte a giocatori e avversari.

“Ho chiarito” – dice Fedez – che “se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare ad un punto limite che avrei voluto evitare”. E così poi è stato. Dell’ultima gara infatti l’ex marito di Chiara Ferragni ricorda come avesse Blur al suo fianco in postazione. “Ho dovuto sentire lui augurare la morte, usare l’epiteto “tumore” e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita. Nessuno si è mai permesso di creare un clima così di m***** come riesce a fare lui”, accusa.

“Sinceramente sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente. Avevo chiesto se questo era il tipo di clima che volessero portare all’interno di questa competizione, in caso mi sarei comportato di conseguenza”, scrive Fedez che, di fatti, aveva previsto l’andamento del confronto dei due e aveva avvisato gli organizzatori del torneo di calcio a 7.

Il precedente e la minaccia

Il rapper quindi chiude il suo sfogo con un’accusa alla Kings League (“Vedo che a quanto pare la linea che si è voluta prendere è questa”) e con un monito per Blur e per chi adopera un linguaggio come il suo. “Sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto per davvero”, avvisa.

Nel marzo 2022 Fedez era stato infatti operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas: l’intervento aveva comportato la rimozione di parte del pancreas, del duodeno, della cistifellea e di un pezzo di intestino.

Dell’episodio della rissa, sedata anche dall’ex giocatore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci –in campo per la squadra del rapper – aveva parlato anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che non aveva risparmiato una frecciatina a Fedez. In una storia su Instagram, Lucarelli aveva scritto, in modo sarcastico, parlando di lui, senza citarlo: “Nato per rendere tutti i posti in cui arriva dei luoghi meravigliosi (la madre che vigila su di lui come avesse 6 anni, Madonna…)”.