Lo sfogo di Leopoldo Mastelloni dopo l'ictus: "Dio ha voluto che mi arrivasse una telefonata di una mia amica"

Ha ancora davanti agli occhi l’immagine di sé che inizia a barcollare, Leopoldo Mastelloni . Ospite di Verissimo , il regista partenopeo ripercorre quel momento in cui, mentre si trovava solo in casa, è stato colto da un ictus . "A un certo punto mi alzo dal letto e mi gira la testa ", racconta Leopoldo. In quel momento, fortunatamente, era al telefono con un’amica: "Le racconto cosa mi stava accadendo e lei ha chiamato un’ambulanza". Poco tempo prima lo stesso maschio aveva colpito la sorella e la madre . Quest’ultima, spiega il regista, "è rimasta immobilizzata in una parte del corpo".

Domenica 9 novembre Leonardo Mastelloni è arrivato nello studio di Silvia Toffanin per rilasciare un’intervista di fronte alle telecamere di Verissimo .

Il regista partenopeo ha raccontato la sua terribile esperienza con l’ictus, un maschio che lo ha colpito all’improvviso mentre si trovava solo in casa.

"A un certo punto mi alzo dal letto e mi gira la testa", racconta a Silvia Toffanin. Quindi in quel momento Mastelloni si è inginocchiato per terra e, istintivamente, ha cercato di appoggiarsi al suo riflesso sullo specchio " come se fosse un’altra persona a cui aggrapparmi ".

Poi il destino gli ha teso una mano: è squillato il telefono e dall’altra parte c’era una sua amica. "Così le racconto cosa mi stava accadendo e lei ha chiamato un’ambulanza". Oggi Leopoldo sta meglio, ma non nasconde la paura: "Ho creduto di morire". Non nasconde nemmeno il dolore, il regista: qualche mese prima sua sorella e sua madre. Quest’ultima, racconta a Silvia Toffanin, purtroppo è rimasta paralizzata in una parte del corpo.

Dopo la malattia, la madre ha lasciato questa terra. E quando pensa a lei, la voce tradisce l’emozione. A Silvia Toffanin racconta: "Quando mia madre se n’è andata ho capito cosa volesse dire andarsene, morire".

"Quando è morta lei mi guardava e non ha chiuso gli occhi, è stato un soffio", aggiunge dallo studio di Verissimo.

Napoletano, classe 1945, Leopoldo Mastelloni ha mosso i primi passi nel teatro napoletano a metà degli anni ’60. Nella sua lunga carriera ha lavorato al fianco di Antonello Falqui sul palcoscenico, al fianco di Dario Argento e Daria Nicolodi nel capolavoro horror Inferno .

Tra le sue ultime interpretazioni, ha recitato in Dante di Pupi Avati . Tra le apparizioni televisive, invece, ha preso parte al reality show La Fattoria nel 2006.