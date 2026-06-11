Lo sfogo di Nessy Guerra sull'ex marito Tamer Hamouda, "può essere scarcerato per 83 euro"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nessy Guerra ha denunciato che l’ex marito Tamer Hamouda, arrestato recentemente in Egitto, potrebbe essere rilasciato con una cauzione di sole 5mila sterline egiziane, che valgono circa 83 euro. La donna è stata condannata in appello nel Paese per adulterio e sta cercando di ottenere l’affidamento della figlia, per impedire che possa rimanere con l’ex marito, accusato di essere violento.

La denuncia di Nessy Guerra: 83 euro per liberare il marito

In un video diffuso sui propri profili social, Nessy Guerra ha denunciato che la cauzione per liberare Tamer Hamouda,il marito che l’accusa di adulterio e che è stato recentemente arrestato in Egitto, è di sole 5mila sterline egiziane, pari a 83 euro.

“Ottantatré euro per farlo uscire dal carcere oggi. Cinquemila sterline egiziane pari a 83 euro per uscire oggi stesso dal carcere a seguito delle minacce che ha fatto contro il Console e la tentata aggressione. So già quello che succederà quando quest’uomo metterà piede fuori dal carcere. Le nostre vite valgono 83 euro? Adesso voglio vedere quello che faranno i ministri e i diplomatici” ha dichiarato la donna.

ANSA

In Egitto il costo della vita e il potere d’acquisto sono molto diversi rispetto all’Italia. Uno stipendio medio è tra i 200 e i 300 euro al mese.

L’arresto di Tamer Hamouda

Lo scorso 9 giugno Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, è stato arrestato dalle autorità egiziane su denuncia del console italiano onorario a Hurghada.

L’uomo è accusato di aver minacciato e tentato di aggredire il diplomatico e sarebbe stato arrestato per questa ragione.

“Ancora non sappiamo quanto tempo sarà incarcerato. Speriamo che questo incubo finisca presto” aveva dichiarato Nessy Guerra alla notizia dell’arresto.

La vicenda di Nessy Guerra

La vicenda di Nessy Guerra è legata alla figlia di tre anni. Quando la donna, originaria di Sanremo, si è separata dall’ex marito, l’uomo ha ottenuto il divieto di espatrio della bambina dall’Egitto.

Guerra si è quindi stabilita nel Paese per iniziare una battaglia legale per l’affido e per farla tornare in Italia. Hamouda l’ha però denunciata per adulterio, che in Egitto è un reato penale.

La donna è stata condannata in primo grado e in appello a sei mesi di carcere e questo potrebbe compromettere le sue possibilità di affido della bambina.