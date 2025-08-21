Lo sgombero del Leoncavallo "vale anche per CasaPound": è scontro tra Menafra e Giubilei a In Onda

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lo sgombero del Leoncavallo a Milano ha già creato importanti divisioni. Orizzonti, questi, che si manifestano in diretta su La7 nel corso del talk In Onda, quando si accendono gli animi della giornalista Sara Menafra e del politologo Francesco Giubilei. Quest’ultimo provoca: “Sento addirittura dire che c’erano delle opere d’arte, non sapevo avessero sgomberato la Pinacoteca di Brera“, la giornalista ribatte: “Lo sgombero vale anche per CasaPound“, il noto centro sociale neofascista ubicato nel quartiere Esquilino di Roma.

Lo scontro a In Onda

Nella puntata di giovedì 21 agosto del talk In Onda, su La7, uno degli argomenti è lo sgombero del Leoncavallo. Tra la giornalista Sara Menafra e Francesco Giubilei sono volate provocazioni.

Il politologo, infatti, ha provocato l’ospite: “Non sapevo avessero sgomberato la Pinacoteca di Brera, perché sento addirittura dire che c’erano delle opere d’arte“.

ANSA Giovedì 21 agosto ha avuto luogo lo sgombero del popolare centro sociale Leoncavallo a Milano

La giornalista ha ricordato a Giubilei che “in Europa e nel mondo occidentale questi spazi vengono tutelati”, ma il politologo ha insistito sulla proprietà privata che “nei Paesi occidentali si rispetta e i politici liberali fanno rispettare la proprietà privata”.

Ancora, Giubilei ha aggiunto che “c’è un proprietario dell’immobile che verrà rimborsato dei costi dell’occupazione dagli italiani”.

Il riferimento a CasaPound

Dopo lo sgombero del Leoncavallo si è alzato forte l’appello per lo sgombero di CasaPound, il centro sociale neofascista dal quale nel 2019 è stata rimossa l’insegna e che è presente nella lista degli sgomberi della Prefettura, come riporta Roma Today. La sede di via Napoleone III, infatti, è di proprietà del demanio.

Sullo sgombero di CasaPound è intervenuta l’Anpi, ricordando che “il ministro Piantedosi non ha mai mosso un dito”, un silenzio che secondo l’associazione partigiana “conferma la natura autoritaria e faziosa delle scelte di questo governo”.

La sede neofascista è stata menzionata a In Onda anche dalla giornalista Sara Menafra. In risposta all’affermazione di Giubilei sulla proprietà privata, infatti, ha risposto che ciò “vale anche per CasaPound”.

Il commento di Matteo Salvini

Ultimato lo sgombero del Leoncavallo Matteo Salvini, sui social, non ha nascosto il suo entusiasmo: “Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!”, citando lo slogan del leader argentino Javier Milei.

Di legalità ha parlato anche Giubilei nel suo intervento a In Onda quando ha detto: “Io sono per il rispetto della legalità sempre, io voglio lo sgombero di tutti i circa duecento centri sociali in Italia“.

Il futuro del Leoncavallo

Mesi prima dello sfratto l’associazione Mamme del Leoncavallo aveva aperto un dialogo con l’amministrazione comunale di Milano per chiedere il trasferimento del centro sociale presso una nuova sede, un immobile in via San Dionigi nel quartiere di Corvetto.

Secondo Il Giorno si tratterebbe di un capannone dismesso di circa 4mila metri quadrati, sul quale si rivela necessario affrontare delle spese per lo smaltimento dell’amianto e per l’accessibilità. Sempre Il Giorno, tuttavia, scrive che del bando non ci sarebbe traccia.

Lo stesso quotidiano riporta che il bando era atteso per il 17 luglio, ma il giorno prima la città meneghina ha subito il terremoto dell’inchiesta Urbanistica.