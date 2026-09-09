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Due provvedimenti eseguiti nei confronti di minori, questo il bilancio dell’indagine della Polizia di Stato su un’aggressione avvenuta a Mondello (Palermo) lo scorso luglio. Un 18enne era stato colpito con particolare violenza nei pressi del locale “Il Baretto” per motivi futili, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

Le indagini a Mondello

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di luglio, quando un giovane di 18 anni è stato vittima di una brutale aggressione nei pressi di un noto locale di Mondello (Palermo).

Gli agenti della sezione investigativa del Commissariato di P.S. “Mondello” hanno avviato immediatamente una serrata attività d’indagine per risalire agli autori del gesto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, la aggressione sarebbe nata per motivi banali, riconducibili a uno “sguardo di troppo“.

La vittima è stata colpita ripetutamente e con particolare violenza, riportando diverse fratture al volto. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di Mondello, anche per la giovane età dei coinvolti.

L’identificazione dei presunti responsabili

Grazie a una meticolosa ricostruzione dei fatti, gli investigatori hanno potuto contare su elementi fondamentali per l’attività investigativa: la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle aree interessate e il riconoscimento diretto degli aggressori da parte della vittima.

Questi elementi hanno permesso di individuare i presunti colpevoli, un 16enne e un 17enne.

Al termine delle indagini, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due minori, portando all’emissione e all’esecuzione di due provvedimenti da parte del G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

IPA