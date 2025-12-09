Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Brescia, dove un cittadino tunisino di 54 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e con numerosi precedenti, è stato sorpreso nuovamente in possesso di droga e materiale per il confezionamento, aggravando la sua posizione. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale è stato disposto dal Questore per contrastare il degrado urbano e l’allarme sociale generato da questi fenomeni.

Operazione della Squadra Mobile: i fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno portato a termine una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità diffusa che destano particolare preoccupazione nella collettività. L’operazione si è inserita in un più ampio piano di prevenzione e repressione volto a limitare il degrado urbano e a tutelare la civile convivenza.

L’arresto del 54enne tunisino

Nel corso di questi controlli, gli agenti si sono recati presso l’abitazione di un cittadino tunisino di 54 anni, irregolare sul territorio nazionale e già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura, in particolare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato nuovamente in possesso di droga. La perquisizione domiciliare, eseguita a seguito di un precedente controllo avvenuto nel mese di novembre, aveva già portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Nuovo sequestro di droga e materiale per lo spaccio

Durante l’esecuzione della misura, il tunisino – in evidente stato di agitazione – è stato sorpreso a detenere sia eroina che cocaina, entrambe suddivise in dosi pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno inoltre sequestrato materiale per il confezionamento della droga e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita, dato che l’uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa lecita.

Arresto in flagranza e trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il cittadino tunisino è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successivamente, è stato condotto presso la Casa Circondariale Nerio Fischione, dove resterà in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.

Espulsione dal territorio nazionale

Per gli stessi motivi che hanno portato all’arresto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso un Decreto di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti dell’uomo. Il provvedimento di espulsione diventerà operativo al momento della sua scarcerazione, in considerazione della personalità dello straniero e dei suoi numerosi precedenti penali.

