Lo Stato compra "Ritratto di Maffeo Barberini" di Caravaggio, Giuli firma per 30 milioni di euro: "Capolavoro"
Lo Stato italiano ha acquistato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio: l'annuncio del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli
Lo Stato italiano ha comprato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, uno “straordinario capolavoro, di eccezionale importanza” secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’acquisto, concluso per la cifra di 30 milioni di euro al termine di una lunga trattativa, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dal nostro Paese per un’opera d’arte.
- Quanto è costato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
- Le parole del ministro Giuli sul Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
- Dove sarà possibile ammirare il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
- Cosa raffigura il Ritratto di Maffeo Barberini
Quanto è costato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
Con una nota pubblicata sul sito internet, il ministero della Cultura ha confermato in via ufficiale l’acquisizione del Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, attribuito a Michelangelo Merisi da Roberto Longhi.
L’atto di acquisto dell’opera d’arte di Caravaggio, firmato nella giornata di martedì 10 marzo, è arrivato al termine di una lunga trattativa. L’intesa finale è stata raggiunta sulla base di 30 milioni di euro.
Le parole del ministro Giuli sul Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito l’opera uno “straordinario capolavoro“, “di eccezionale importanza“.
L’acquisizione del Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio rappresenta uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dallo Stato italiano per un’opera d’arte e, come sottolineato nella nota che ha ufficializzato l’acquisto, certifica l’impegno del ministero della Cultura nel “rinforzare le collezioni pubbliche con opere di assoluto rilievo nella storia dell’arte”.
Dove sarà possibile ammirare il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio
Al termine delle procedure amministrative previste per l’acquisto dell’opera d’arte, il Ritratto di Maffeo Barberini entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e verrà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini.
Già in fase di trattativa, grazie a un accordo raggiunto con i suoi proprietari, l’opera d’arte è stata esposta al pubblico nelle sale di Palazzo Barberini dal novembre 2024 e fino alla conclusione della grande mostra CARAVAGGIO 2025, che ha accolto più di 450 mila visitatori.
A Palazzo Barberini il Ritratto di Maffeo Barberini dialogherà con altri dipinti di Caravaggio e, in particolare, con un altro capolavoro di Michelangelo Merisi, la “Giuditta che decapita Oloferne”, acquistata dallo Stato italiano nel 1971.
Cosa raffigura il Ritratto di Maffeo Barberini
Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini raffigura il futuro Papa Urbano VIII quando aveva circa 30 anni, nella veste di chierico della Camera Apostolica, in un momento cruciale della sua ascesa al potere.