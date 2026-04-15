Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tagliato per "budget", replica Rai che ricorda le "due puntate in più"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Batti e ribatti tra Massimo Giletti e la Rai per la chiusura de Lo Stato delle Cose. Il conduttore non ha nascosto il malumore per la cancellazione di sette puntate del suo programma e non ha rinunciato a mandare frecciate all’azienda anche in diretta. Punzecchiature che non sono piaciute ai vertici di Viale Mazzini, i quali hanno replicato al giornalista attraverso le precisazioni del direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini.

La chiusura de Lo Stato delle Cose

La trasmissione su Rai 3 è stato interessato dalla politica di riduzione dei costi adottata dalla Tv pubblica per diversi programmi, come anche Report e Presadiretta.

Il format di Giletti ha dovuto chiudere con sette puntate di anticipo, per far posto a NewsRoom di Monica Maggioni, e il conduttore non aveva mancato di fare trasparire il suo disappunto durante la puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda il 6 aprile: “Noi non saremo in onda perché i programma che funzionano sapete che fine fanno…” aveva detto in diretta.

ANSA

Le frecciate di Massimo Giletti

La frecciata non era piaciuta alla Rai, che aveva risposto al conduttore attraverso le parole del direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini: “Giletti è stato voluto e supportato anche quando all’inizio i risultati non sembravano sorridere. Dispiace quindi che utilizzi spazi del programma per esprimere rimostranze nei confronti dell’azienda per cui lavora”.

L’ultima puntata chiusa con l’8% di share ha fatto aumentare le recriminazioni del giornalista, che alla luce dei buoni risultati di ascolto avrebbe fino all’ultimo sperato in un dietrofront dell’azienda.

Ma lo stesso Corsini ha spiegato come la decisione della cancellazione de Lo Stato delle Cose rientri nelle “nuove pianificazioni dovute al taglio di budget”.

La precisazione della Rai

Le scintille tra Giletti e la Rai non sembrano però essere finite, dato che il direttore dell’Approfondimento Rai è tornato sul tema chiarendo “non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma”.

“Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più” ha precisato all’Ansa Corsini, assicurando che “per il futuro ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare insieme”.