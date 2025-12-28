Lo Stato di New York dichiara lo stato di emergenza per la grave tempesta di neve: 9mila voli cancellati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La più intensa tempesta di neve degli ultimi anni ha colpito New York City nel pieno della stagione dei viaggi post-festivi, causando disagi diffusi, strade ghiacciate e migliaia di voli cancellati. Dopo il passaggio della perturbazione, l’attenzione resta alta per il gelo e per il rischio di ghiaccio, con temperature sotto lo zero. Le autorità hanno attivato avvisi meteo e annunciato lo stato di emergenza, mentre i trasporti hanno subito forti limitazioni.

La più grande tempesta di neve degli ultimi anni

La nevicata è stata la più consistente registrata in città dal gennaio 2022. A Central Park sono caduti 4,3 pollici di neve (circa 11 centimetri), il dato più alto degli ultimi anni. Valori simili sono stati rilevati anche in diversi quartieri della città, con 4,1 pollici a LaGuardia e JFK e 4,3 pollici nel Bronx.

Accumuli più elevati si sono registrati nelle aree limitrofe: in Connecticut alcune località hanno superato i 9 pollici, mentre parti di Long Island e della Hudson Valley hanno visto nevicate superiori ai 6–7 pollici. Più contenuti, invece, i quantitativi nel New Jersey, dove la presenza di pioggia gelata ha ridotto l’accumulo complessivo.

Il sistema che ha generato la tempesta è stato descritto dai meteorologi come un “Alberta Clipper potenziato”, un fronte rapido ma molto intenso che, scontrandosi con aria fredda, ha scaricato neve in poche ore.

Domenica glaciale: temperature sotto zero

Con la tempesta ormai alle spalle, la criticità principale è ora rappresentata dal ghiaccio. Le temperature restano sotto lo zero per tutta la giornata di domenica 28 dicembre, rendendo pericolosi spostamenti su strade e marciapiedi.

È stato emesso un Winter Weather Advisory per le aree a nord e a ovest della città, dove si segnalano carreggiate scivolose e possibili lastre di ghiaccio. In serata è inoltre atteso un nuovo passaggio di pioggia gelata, soprattutto nelle zone interne, che potrebbe aggravare ulteriormente le condizioni di viaggio. Un breve rialzo termico è previsto solo per lunedì, prima di un nuovo calo delle temperature.

Nel frattempo, oltre 2.700 operatori della nettezza urbana sono al lavoro con turni superiori alle 12 ore, supportati da centinaia di spargisale, per garantire la percorribilità delle strade principali. Infine, per maggiore sicurezza, è stato annunciato lo stato di emergenza.

Voli cancellati e stop ai traghetti

La tempesta sta avendo un impatto pesantissimo sui trasporti, proprio in uno dei periodi più affollati dell’anno. Tra JFK Airport, LaGuardia Airport e Newark Airport, oltre 800 voli sono stati cancellati nella sola giornata di venerdì.

Nel dettaglio, risultano già annullati più di 180 voli a JFK, circa 100 a LaGuardia e oltre 100 a Newark, con ulteriori cancellazioni preventive annunciate dalle compagnie per le ore successive. Dopo tre giorni di disagi, nello Stato di New York si registrano un totale di 9mila voli cancellati.

Disagi anche sul fronte marittimo, con la NYC Ferry ha annunciato la sospensione anticipata del servizio su tutte le tratte, a causa delle forti nevicate, invitando i passeggeri a pianificare con attenzione gli spostamenti.