Lo stregone Nana Kwaku Bonsam che ha "fermato" Kane in Inghilterra-Ghana lo "libera": "Ora tornerà a segnare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo stregone Nana Kwaku Bonsam, che ha “fermato” Harry Kane nella partita tra Inghilterra e Ghana dei Mondiali 2026, terminata 0 a 0, ha annunciato la “liberazione” dell’attaccante, che potrà quindi tornare a segnare nella prossima partita disputata dalla nazionale inglese alla Coppa del Mondo.

L’annuncio dello stregone Nana Kwaku Bonsam su Harry Kane

Dopo la partita tra Inghilterra e Ghana disputata al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachussets, terminata col risultato di 0-0, è tornato a parlare Nana Kwaku Bonsam.

Dopo aver “fermato” Harry Kane, lo sciamano ghanese ha annunciato: “Sono lo spiritualista più potente del mondo intero, adesso libero Harry Kane in modo che la prossima partita possa segnare un gol”.

Harry Kane “a secco” contro il Ghana

Harry Kane, uno degli attaccanti più in forma nel panorama mondiale, con 61 gol realizzati nel corso della stagione 2025/2026, non ha brillato nella partita tra la sua Inghilterra e il Ghana valida per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2026.

L’attaccante, che nella gara inaugurale della Coppa del Mondo contro la Croazia aveva messo a segno una doppietta, è rimasto in campo per l’intera partita contro la nazionale ghanese, senza però riuscire a incidere.

Nelle ore precedenti al match, lo sciamano Nana Kwaku Bonsam aveva rivolto la sua attenzione proprio su di lui, dichiarando: “Sto lavorando su Harry Kane. Non gli auguro un infortunio grave, solo quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio Paese”.

In un’intervista a L’Equipe prima dei Mondiali 2026, Harry Kane aveva detto: “L’ambizione è ovviamente quella di vincere il Mondiale. Sappiamo che sarà difficile, ma negli ultimi anni siamo andati vicini a vincere un grande torneo. La chiave è creare una sorta di bolla durante la competizione per prendere le distanze da quello che chiamo il ‘rumore esterno’. Ci saranno sempre opinionisti, giornali, podcast… Se si ascolta e si legge tutto questo, si impazzisce”.

Chi è lo sciamano Nana Kwaku Bonsam

Nana Kwaku Bonsam, al secolo Stephen Osei Mensah, sarebbe diventato uno sciamano dopo un incidente occorsogli nel 1992, quando aveva 19 anni. Un’esplosione di gas lo ferì gravemente, lasciandogli profonde cicatrici causate dalle scottature. Bonsam, tradotto letteralmente, significa “diavolo”.

Non è la prima volta che lo sciamano ghanese Nana Kwaku Bonsam si intesta il merito per un flop calcistico: già in occasione dei Mondiali in Brasile del 2014 rivolse la sua attenzione a Cristiano Ronaldo, in quel periodo alle prese con alcuni problemi fisici.