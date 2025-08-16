Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Pasquale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 12 agosto in un condominio del centro di Bari, dove è stato scoperto un ingegnoso sistema di occultamento della droga.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel contesto di un’attività di contrasto alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di due giovani baresi di 22 anni e 19 anni. I ragazzi sono stati fermati nel quartiere San Pasquale, una zona centrale e densamente abitata di Bari, già nota alle forze dell’ordine per episodi simili.

L’operazione della Squadra Mobile

Nel pomeriggio del 12 agosto, gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno notato due uomini entrare in un condominio del quartiere San Pasquale. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento guardingo dei giovani, hanno deciso di intervenire per effettuare una perquisizione. Uno dei due, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato.

Il sistema di occultamento della droga

Durante la perquisizione, gli operatori hanno sorpreso il secondo giovane mentre usciva da un locale situato nell’androne dello stabile, con una cassetta in metallo rossa tra le mani. All’interno della cassetta sono stati trovati tre panetti di hashish, una dose di cocaina e materiale per il confezionamento. La perquisizione è poi proseguita nel locale condominiale, dove gli agenti hanno scoperto un sistema di occultamento particolarmente ingegnoso: tramite un cavo, era possibile sollevare uno zaino nascosto dietro una cisterna. All’interno dello zaino è stata trovata una busta contenente cocaina per un peso di oltre 262 grammi.

Il sequestro della droga

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 304 grammi di hashish e 265 grammi di cocaina. Il quantitativo e la modalità di occultamento hanno confermato i sospetti degli agenti sulla presenza di un’attività di spaccio ben organizzata all’interno del condominio. Il materiale per il confezionamento, rinvenuto insieme alle sostanze, suggerisce che la droga fosse pronta per essere suddivisa e immessa sul mercato locale.

Le accuse e la posizione degli arrestati

I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per entrambi la misura cautelare della detenzione domiciliare. Si precisa che i procedimenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Il contesto e le indagini in corso

Il quartiere San Pasquale, dove si è svolta l’operazione, è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per episodi di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento della Squadra Mobile si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto ai reati legati al traffico di droga. Gli agenti hanno agito sulla base di attività di osservazione e monitoraggio, che hanno permesso di individuare i movimenti sospetti dei due giovani e di intervenire tempestivamente.

Le modalità dell’operazione

L’operazione si è svolta in modo rapido e coordinato. Gli agenti hanno seguito i due giovani fino all’interno del condominio, osservando con attenzione i loro movimenti. La scelta di intervenire nel momento in cui uno dei ragazzi cercava di allontanarsi ha permesso di evitare che la droga venisse spostata o fatta sparire. La scoperta del sistema di occultamento, realizzato con un cavo che sollevava uno zaino nascosto dietro una cisterna, testimonia la capacità degli indagati di adottare strategie sofisticate per eludere i controlli.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Bari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse sezioni operative e la necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti dei fenomeni di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione nel quartiere San Pasquale rappresenta un esempio concreto dell’efficacia delle attività di prevenzione e repressione messe in campo dalle forze dell’ordine.

Le conseguenze dell’operazione

Il sequestro di oltre 500 grammi di droga tra hashish e cocaina rappresenta un duro colpo per le attività di spaccio nella zona. La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno a proseguire nelle attività di controllo e a intensificare la presenza sul territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Le fasi successive e la tutela dei diritti

È importante ricordare che i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. La posizione dei due giovani sarà oggetto di ulteriore approfondimento in sede processuale, dove la loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio di presunzione di innocenza.

La risposta delle istituzioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta la guardia contro il traffico di droga e di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani. Il quartiere San Pasquale, come molte altre zone urbane, resta un’area sensibile, dove la presenza delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Conclusioni

L’arresto dei due giovani nel quartiere San Pasquale di Bari rappresenta un nuovo capitolo nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività dalla Polizia di Stato, ha permesso di smantellare un sistema di occultamento sofisticato e di sequestrare un ingente quantitativo di droga destinata al mercato locale. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che la giustizia faccia il suo corso nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.

IPA