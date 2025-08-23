Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per quindici giorni a carico di un minimarket di Loano, dopo che la Polizia Locale ha accertato la vendita di alcolici a minori. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato adottato dal Questore di Savona su proposta degli stessi agenti, a seguito di ripetuti controlli nelle ultime settimane.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del minimarket di Loano è arrivata dopo una serie di verifiche che hanno evidenziato gravi irregolarità nella vendita di bevande alcoliche. Gli agenti hanno riscontrato che il titolare dell’esercizio non ha effettuato alcun controllo sull’età degli acquirenti, consentendo così la cessione di alcolici anche a giovanissimi.

Controlli e accertamenti: i fatti

Nel corso delle ultime settimane, la Polizia Locale ha intensificato i controlli nei confronti di diversi esercizi commerciali della città. In particolare, il minimarket oggetto del provvedimento è stato più volte monitorato, fino a quando sono emerse prove concrete di vendita di alcolici a minorenni. Tra gli episodi più gravi, è stato documentato che una bottiglia di superalcolico è stata venduta a un ragazzino di appena 12 anni, senza che venisse richiesta alcuna verifica dell’identità.

Il caso del minore soccorso a Pietra Ligure

L’episodio che ha fatto scattare il provvedimento più severo si è verificato quando un minore di 12 anni, insieme al fratello anch’egli sotto i 18 anni, è stato trovato nel comune di Pietra Ligure in evidente stato di alterazione. I due ragazzi erano seduti su una panchina e mostravano chiari segni di malessere dovuti all’abuso di alcol. Le indagini hanno permesso di accertare che la bevanda era stata acquistata proprio presso il minimarket di Loano.

Intervento dei soccorsi e conseguenze

Il ragazzo in condizioni più gravi è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra le autorità, che hanno sottolineato la pericolosità della vendita di alcolici a minori e le possibili conseguenze sulla salute dei giovani.

Recidiva e provvedimenti amministrativi

Non si tratta della prima volta che il minimarket finisce nel mirino delle forze dell’ordine. Già la scorsa estate, l’esercizio era stato sanzionato amministrativamente per analoghi illeciti. La reiterazione delle violazioni ha spinto il Questore di Savona a intervenire con la sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Obiettivo: tutelare i giovani e la sicurezza pubblica

La misura adottata ha carattere preventivo e mira a salvaguardare la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare la vendita irregolare di alcolici e nel garantire una costante vigilanza sul territorio. Il caso di Loano rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Polizia Locale e Questura possa portare a risultati efficaci nella prevenzione di fenomeni pericolosi per la collettività.

IPA