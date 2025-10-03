Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Trenta giorni di chiusura imposti dal questore a un minimarket di Loano, accusato di aver venduto alcolici a minori e di aver ignorato le disposizioni comunali. Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi, è stato emesso per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei giovani, come previsto dall’articolo 100 del TULPS.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione del Questore di Savona è arrivata dopo una segnalazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Loano. Gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni da parte del titolare dell’esercizio commerciale, tra cui la vendita di alcolici a minori e l’apertura del locale in orari non consentiti.

I fatti accertati durante il controllo

Nel corso di un intervento, gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto che il gestore del minimarket aveva ceduto bottiglie di vodka e altri superalcolici a ragazzi con meno di 18 anni. Non solo: al momento del controllo, il negozio risultava aperto nonostante un’Ordinanza Comunale ne avesse disposto la chiusura per motivi analoghi. Questa ulteriore violazione ha portato al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Recidiva e precedenti provvedimenti

Non si tratta della prima volta che il minimarket finisce nel mirino delle autorità. Già nel mese di agosto, il Questore di Savona aveva disposto una sospensione della licenza per 15 giorni a carico dello stesso esercizio, sempre per motivi legati alla vendita irregolare di alcolici. La nuova contestazione ha evidenziato la recidiva del gestore, che si è mostrato incline a ignorare le norme e le disposizioni delle autorità competenti.

Possibile revoca definitiva della licenza

Alla luce della reiterazione delle violazioni e della mancata osservanza delle regole, il Questore sta valutando la possibilità di revocare definitivamente la licenza del minimarket, come previsto dal secondo comma dell’articolo 100 del TULPS. Questa misura, di natura preventiva, mira a impedire che simili episodi possano ripetersi e a rafforzare la tutela della collettività, in particolare dei più giovani.

Obiettivi della misura e impegno delle forze dell’ordine

La sospensione della licenza per 30 giorni rappresenta un’azione concreta per contrastare la vendita illegale di alcolici e per garantire la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno nella vigilanza del territorio e nella prevenzione di comportamenti che possano mettere a rischio la salute dei cittadini, soprattutto dei minori.

Il contesto normativo

L’articolo 100 del TULPS consente al Questore di sospendere o revocare la licenza di esercizi pubblici in caso di gravi violazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso specifico di Loano, la reiterazione delle infrazioni e la vendita di alcolici a minori hanno reso necessario un intervento deciso da parte delle autorità.

