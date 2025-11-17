Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un esercizio pubblico di Cassino, a seguito di gravi violazioni che hanno messo a rischio la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il provvedimento, emesso dal Questore Caruso, è stato notificato il 14 novembre dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura.

Le motivazioni della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è arrivata dopo una segnalazione da parte dei poliziotti del Commissariato locale, che hanno anche provveduto a notificare il provvedimento all’esercente.

La sospensione si è resa necessaria in seguito all’accertamento di diversi episodi che hanno generato situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica a Cassino. Tra le principali violazioni riscontrate figurano la violazione del divieto di emissioni sonore, l’occupazione senza autorizzazione della sede stradale antistante il locale e, soprattutto, la vendita di sostanze alcoliche a minori di 18 anni. Questi comportamenti hanno contribuito a creare un clima di insicurezza e disturbo per la cittadinanza.

Un episodio recente di lite tra giovani

Nel mese di settembre, proprio davanti all’esercizio pubblico interessato dal provvedimento, si è verificata una lite tra giovani. L’episodio ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, allertate tramite la linea di emergenza 112. Questo fatto ha ulteriormente evidenziato la necessità di adottare misure restrittive nei confronti del locale, per prevenire il ripetersi di situazioni simili.

L’applicazione dell’articolo 100 del TULPS

L’adozione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e la conseguente sospensione dell’attività rappresentano uno strumento efficace per contrastare il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento mira a tutelare la collettività e a ristabilire condizioni di ordine e tranquillità nella zona interessata.

