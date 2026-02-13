Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato posto sotto sequestro un night club abusivo nel quartiere nomentano di Roma, dove venivano organizzate serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni. La struttura, formalmente registrata come associazione culturale, è stata chiusa dalla Polizia di Stato a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza e igiene.

Il sequestro del locale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una serie di accertamenti condotti dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. Il locale, di piccole dimensioni e situato nel quartiere nomentano, era stato presentato come un’associazione culturale, ma in realtà ospitava regolarmente serate danzanti pubblicizzate sui social network. L’accesso era consentito tramite un tesseramento annuale dal costo di 10 euro.

Le irregolarità riscontrate dagli agenti

Gli agenti hanno rilevato la totale assenza del titolo autorizzativo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, documento indispensabile per poter svolgere attività di trattenimento danzante. A questa mancanza si sono aggiunte ulteriori irregolarità di natura strutturale e securitaria, che hanno aggravato la posizione dei gestori.

Capienza triplicata e gravi rischi per la sicurezza

Durante i controlli, è emerso che il numero di avventori presenti all’interno del locale era tre volte superiore rispetto alla capienza massima prevista dal documento di valutazione dei rischi. Inoltre, non era stato compilato il registro per la manutenzione antincendio e gli allestimenti risultavano privi di certificazione ignifuga. Gli agenti hanno anche riscontrato la presenza di multiprese ad uso domestico e cavi elettrici pendenti, elementi che hanno contribuito a delineare un quadro di elevata pericolosità per l’incolumità pubblica.

Ulteriori criticità strutturali e igienico-sanitarie

Le verifiche hanno messo in luce altre criticità, tra cui l’utilizzo di un’area formalmente interdetta al pubblico per spettacoli di lap dance. Dal punto di vista igienico-sanitario, sono stati trovati materiali di risulta accumulati nei locali adibiti a magazzino, superfici murarie con intonaco deteriorato e la presenza di colonie di muffa.

Materiale pirotecnico tra gli ingredienti del bar

Un ulteriore elemento di rischio è stato individuato nel bancone del bar, dove tra gli ingredienti per i cocktail sono state rinvenute confezioni di materiale pirotecnico, potenzialmente pericolose per la sicurezza di clienti e dipendenti.

Denunce e conseguenze legali

Il quadro di pericolosità emerso ha portato al sequestro preventivo del locale. Il presidente e il tesoriere dell’associazione culturale sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni degli agenti circa la potenziale pericolosità per l’incolumità pubblica dell’esercizio abusivo, richiedendo e ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro.

