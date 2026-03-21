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Un esercizio commerciale di Matelica è destinatario della sospensione della licenza per 7 giorni dopo che le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza abituale di persone pregiudicate e diverse irregolarità amministrative. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Macerata Luigi Mangino, a seguito di controlli e attività investigative legate agli stupefacenti che hanno portato anche ad alcuni arresti.

Sospesa una licenza a Matelica (Macerata)

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la decisione di sospendere la licenza di somministrazione di alimenti e bevande è stata presa mercoledì 18 marzo scorso. Il locale di Matelica era già stato oggetto di numerosi controlli da parte delle forze di polizia, che avevano evidenziato una situazione critica dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso del tempo l’esercizio commerciale era stato coinvolto in attività investigative relative agli stupefacenti. Queste indagini si sono concluse con l’esecuzione di alcuni arresti, seguite da ulteriori ispezioni che hanno fatto emergere varie irregolarità amministrative. Inoltre è stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate all’interno del locale, elemento che ha contribuito a delineare un quadro di criticità.

Il ruolo del Questore e della Polizia Amministrativa

Il provvedimento di sospensione è stato disposto dal Questore di Macerata Luigi Mangino e adottato dagli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Macerata, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La misura si è resa necessaria per rispondere concretamente alle problematiche riscontrate e per tutelare l’ordine pubblico.

Ulteriori verifiche in corso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono in corso ulteriori accertamenti relativi al quadro autorizzatorio dell’esercizio commerciale.

La Polizia di Stato sta infatti proseguendo le verifiche per valutare eventuali ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti del locale di Matelica.

IPA