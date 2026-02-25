Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pubblico esercizio di Bologna è destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità amministrative e carenze in materia di sicurezza. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi in un locale di Via Benedetto XIV, dove sono emerse violazioni che hanno messo a rischio l’incolumità degli avventori.

L’operazione in un bar di Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il controllo è stato eseguito nella serata tra il 21 e il 22 febbraio scorso dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna con il supporto di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e ASL.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei numerosi controlli amministrativi ai locali, disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza collettiva.

Durante il controllo le autorità hanno riscontrato diverse irregolarità amministrative. In particolare è stato accertato che il locale era privo delle autorizzazioni necessarie per il pubblico spettacolo, come previsto dall’articolo 68 del T.U.L.P.S. I dipendenti chiedevano agli avventori arrivati dopo cena il pagamento di 10 euro per l’ingresso e una consumazione al bar, rilasciando un ticket che consentiva l’accesso. All’interno è stata scoperta l’organizzazione di una sala da ballo abusiva, con circa 30-40 avventori intenti a ballare sui tavoli davanti a un piccolo palco sopraelevato con consolle musicale e dj.

Carenze nella sicurezza antincendio

Il sopralluogo ha evidenziato criticità ancora più gravi sul fronte della sicurezza antincendio. Il locale, con una superficie di circa 250 mq, risultava privo del piano di emergenza e sprovvisto della SCIA antincendio o di qualsiasi altro titolo autorizzativo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre non era presente personale addetto antincendio, nonostante la normativa lo preveda per esercizi di tali dimensioni.

Provvedimento di sospensione e motivazioni

Alla luce delle violazioni accertate e del concreto rischio per la sicurezza pubblica e degli avventori, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia, comprese quelle di somministrazione e intrattenimento, per la durata di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

L’intervento si è reso necessario per tutelare l’incolumità delle persone e ripristinare il rispetto delle regole nei locali pubblici.

IPA