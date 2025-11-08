Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per trenta giorni della licenza di un locale di Albisola Superiore, dopo che la titolare è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione aggravata e il locale è risultato essere un punto di riferimento per attività illecite. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato emesso dal Questore di Savona su proposta dei Carabinieri, a seguito di numerose segnalazioni di irregolarità e situazioni gravi nella gestione dell’esercizio pubblico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, questa mattina i Carabinieri hanno notificato il decreto di sospensione della licenza a un esercizio pubblico di Albisola Superiore. Il provvedimento, firmato dal Questore di Savona, è stato adottato in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e prevede la chiusura temporanea del locale per trenta giorni.

Le motivazioni della sospensione

La misura è stata presa a seguito di una proposta avanzata dalla Stazione locale dei Carabinieri, che ha riscontrato diverse irregolarità e situazioni di particolare gravità nella gestione dell’attività. Le indagini hanno permesso di accertare che la titolare, già conosciuta dalle forze dell’ordine, era stata recentemente arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Savona. L’accusa a suo carico è di tentata estorsione aggravata in concorso.

Il locale come base per attività illecite

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe utilizzato il locale come base operativa per le proprie attività illecite. Inoltre, attorno a lei e ai frequentatori dell’esercizio gravitava un gruppo di soggetti pregiudicati, che si servivano del locale come punto di incontro e riferimento per la gestione delle loro attività illecite.

Un provvedimento a tutela della sicurezza pubblica

Alla luce di questi elementi, il Questore di Savona ha deciso di sospendere la licenza del locale, adottando un provvedimento di natura esclusivamente preventiva. L’obiettivo è quello di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, interrompendo la possibilità che il locale continui a essere utilizzato come base per attività illecite da parte di soggetti pregiudicati.

Le indagini dei Carabinieri

La complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di ricostruire il ruolo centrale della titolare nell’organizzazione delle attività illecite e di individuare la rete di frequentatori abituali del locale, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Le segnalazioni raccolte hanno evidenziato una situazione di particolare allarme sociale, che ha reso necessario l’intervento delle autorità.

Il contesto cittadino

La sospensione della licenza rappresenta un segnale forte da parte delle istituzioni per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini di Albisola Superiore. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a intervenire con misure preventive laddove si rendano necessarie per la tutela dell’ordine pubblico.

IPA