Una segnalazione in stato di libertà e di un sequestro d’urgenza, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Frosinone dove i titolari di un esercizio pubblico sono stati accusati di aver trasformato il locale in una discoteca senza i necessari requisiti di legge a tutela della pubblica incolumità. L’intervento è stato motivato dalla totale assenza delle prescritte verifiche di sicurezza e antincendio.

Grave violazione in un locale a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Frosinone hanno effettuato un controllo presso un esercizio pubblico che risultava autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

Durante l’ispezione è stato constatato che il locale era stato allestito come una vera e propria sala da ballo, in assenza delle autorizzazioni e delle verifiche di sicurezza richieste dalla normativa vigente.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso del controllo gli agenti hanno rilevato lo spostamento di tavoli e sedute per creare spazi destinati al ballo, la presenza di numerosi avventori intenti a danzare, un dj alla consolle e musica ad alto volume diffusa tramite un impianto professionale, oltre a dispositivi luminosi tipici delle discoteche.

Tutto ciò in un locale che, secondo la licenza, avrebbe dovuto limitarsi alla somministrazione di cibi e bevande.

A seguito delle gravi irregolarità riscontrate il locale è stato sottoposto a sequestro d’urgenza. La Procura della Repubblica di Frosinone, valutando i gravi e concordanti indizi raccolti dagli operatori, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Cassino. Quest’ultimo ha successivamente convalidato il sequestro, confermando la fondatezza delle contestazioni mosse nei confronti dei titolari dell’esercizio.

La posizione degli indagati

Come precisato dalle autorità i titolari del locale sono stati segnalati in stato di libertà e, allo stato attuale, risultano solamente indiziati di reato. La loro posizione sarà oggetto di valutazione giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà eventualmente accertare la loro responsabilità in merito alle violazioni contestate.

Il principio costituzionale della presunzione di innocenza resta dunque pienamente valido fino all’emissione di un verdetto passato in giudicato.

Le conseguenze per i gestori

I gestori dei locali che violano le normative in materia di sicurezza e autorizzazioni possono incorrere in sanzioni amministrative e penali, oltre al sequestro dell’attività.

Nel caso specifico di Frosinone, la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere tempestivamente una situazione potenzialmente pericolosa per gli avventori e di avviare le procedure giudiziarie nei confronti dei responsabili.

