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Controlli straordinari e violazioni amministrative sono il bilancio di un’operazione interforze condotta a Catanzaro nel fine settimana, dove un noto locale di pubblico spettacolo è stato sottoposto a verifiche approfondite per garantire la sicurezza della movida, in risposta ai recenti fatti di Crans – Montana. L’iniziativa, coordinata dalla Questura, è stata decisa dopo un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e ha coinvolto numerosi reparti specializzati.

Origine dell’operazione: la risposta ai fatti di Crans-Montana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata con una specifica ordinanza del Questore di Catanzaro e ha visto la partecipazione congiunta della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco provinciali, della Capitaneria di Porto di Soverato, dell’A.S.P. e dell’ARPACAL. L’obiettivo era verificare la corretta gestione dei locali di intrattenimento, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

L’attività di controllo trae origine dalla necessità di rafforzare la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dopo i tragici eventi accaduti a Crans – Montana. La decisione è stata presa durante un recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, e si è tradotta nella costituzione di una vera e propria task force interforze. L’azione si è svolta in osservanza delle direttive ministeriali, con l’intento di prevenire situazioni di pericolo e garantire la tutela dei frequentatori della movida.

Le violazioni riscontrate: sicurezza, igiene e irregolarità amministrative

Nel corso dei controlli, sono emerse numerose irregolarità sia dal punto di vista della sicurezza che da quello amministrativo. In particolare, sono state rilevate violazioni amministrative per la presenza di addetti ai servizi di controllo privi dell’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio e irregolarità di natura fiscale. Sul fronte della sicurezza, sono state accertate diverse criticità: il locale ospitava un numero di avventori ben superiore alla capienza autorizzata, erano presenti estintori scaduti e le vie di fuga risultavano non adeguatamente presidiate, non sgombre e scarsamente illuminate, compromettendo così il regolare deflusso in caso di emergenza.

Focus sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Oltre agli aspetti legati alla sicurezza degli avventori, i controlli hanno evidenziato violazioni della normativa in materia di igiene nei luoghi di lavoro. Queste irregolarità rappresentano un ulteriore elemento di rischio per la salute sia dei lavoratori che dei clienti del locale, sottolineando la necessità di mantenere elevati standard igienico-sanitari nei contesti di aggregazione pubblica.

Le conseguenze delle irregolarità e i prossimi passi

La Questura ha sottolineato che i controlli proseguiranno con intensità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e garantire una maggiore sicurezza nei luoghi della movida, soprattutto per i numerosi giovani e minorenni che frequentano eventi musicali e danzanti nella provincia. È stato inoltre ricordato che la reiterazione di tali gravi condotte può portare alla sospensione o alla revoca della licenza da parte del Questore, come previsto dall’articolo 100 del TULPS.

IPA