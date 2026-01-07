Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a un esercizio pubblico di Sarno (Salerno), dopo che il locale è stato identificato come punto di ritrovo di persone con precedenti e scenario di episodi che hanno compromesso l’ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore di Salerno, è stato eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato, con il supporto della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno.

Le modalità dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata decisa in seguito a una specifica attività istruttoria svolta dal Commissariato di Sarno. L’indagine ha messo in luce come il locale fosse diventato un punto di aggregazione per soggetti già noti alle forze dell’ordine e teatro di episodi tali da minacciare la sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione, della durata di 10 giorni, è stato adottato ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione è scaturita dall’esigenza di interrompere una situazione ritenuta pericolosa per la collettività, dopo che il locale era stato segnalato come luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia e come scenario di episodi in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione è stata condotta nella mattinata del 7 gennaio 2026, quando il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Salerno, volto a garantire la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione di fenomeni di criminalità.

