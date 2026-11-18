Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un locale è stato sequestrato a Roma dopo un controllo durante una serata danzante organizzata nella notte di Halloween. Gli agenti hanno trovato oltre 300 persone, rilevato irregolarità nell’attività e gravi carenze di sicurezza, nonostante un precedente provvedimento di chiusura.

Roma: il controllo nella notte di Halloween

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa sono intervenuti nella notte di Halloween in un circolo che avrebbe dovuto essere riservato ai soci. Al momento dell’ispezione, molte persone avevano ottenuto la tessera d’iscrizione pochi istanti prima di entrare. La serata si svolgeva in due sale da ballo, attrezzate con postazioni per i DJ. L’evento era stato inoltre pubblicizzato sui social network, circostanza che ha contribuito a far emergere il carattere pubblico dell’iniziativa.

Vendita di bevande e carenze di sicurezza nel locale

Nel locale gli agenti hanno trovato un bancone per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche, con listino prezzi e possibilità di pagare in contanti o con POS. È stata così rilevata anche un’attività di vendita non autorizzata. L’ispezione ha inoltre evidenziato uscite di emergenza ostruite o non idonee a consentire il deflusso in caso di pericolo. Le strutture per l’illuminazione e la diffusione sonora erano prive della certificazione di staticità. È stato rilevato anche un dispositivo di riscaldamento a gas collocato vicino a un soffitto in legno, oltre a problemi nei locali adibiti a guardaroba e servizi igienici.

Sequestro e denunce

L’insieme delle irregolarità accertate dalla Questura di Roma ha portato al sequestro del locale. L’attività era già stata raggiunta da un precedente provvedimento del Questore di Roma, che ne aveva disposto la cessazione. I responsabili dell’associazione sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per reati legati allo svolgimento di trattenimenti danzanti senza la prescritta agibilità e alle violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata contestata anche la violazione del precedente provvedimento interdittivo.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha chiesto la convalida del sequestro, poi ratificata dal giudice per le indagini preliminari.