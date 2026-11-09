Locale preso d'assalto a Dortmund per il kebab a un euro, disordini per l'offerta e scontri con la polizia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un kebab a un euro per l’apertura di un locale a Dortmund ha richiamato centinaia di persone: quando è arrivata la polizia è scoppiato il caos, con lancio di sassi, bottiglie, petardi, una sedia e un monopattino. In campo un centinaio di agenti e un elicottero, alcune persone fermate e una pistola a salve sequestrata. Il capo della polizia Tim Frommeyer ha parlato dei responsabili come “criminali”.

Kebab a un euro, caos a Dortmund

L’episodio ha avuto luogo a Dortmund, in Germania, domenica 8 novembre, quando veniva inaugurato un nuovo locale di döner kebab nel quartiere orientale di Körne. A richiamare la folla era il prezzo: un euro a panino, quando oggi in Germania il suo costo medio è tra 7,50 e 9 euro.

Il titolare gestisce una piccola catena di rosticcerie, “Food Lover”, e ha circa 28mila follower tra Instagram e TikTok. Per giorni aveva promosso l’apertura online, annunciando anche due concorsi a premi: un iPhone e un viaggio per l’Umrah, il pellegrinaggio alla Mecca.

Dalle liti in coda all’assalto agli agenti

Secondo il proprietario si erano messe in coda più di mille persone, mentre la polizia ne ha contate circa 300, in gran parte ragazzi e anche minorenni. Ad ogni modo, l’attesa si è allungata e nella fila sono cominciate le prime liti.

La vigilanza privata, ingaggiata apposta per gestire l’afflusso, non è riuscita a contenere la folla e il titolare ha chiamato il numero d’emergenza. Poco dopo ha annullato i concorsi con un messaggio sui social: “Amici, oggi niente estrazione per l’Umrah né per l’iPhone. È troppo caotico”.

Le prime pattuglie sono arrivate intorno alle 14:15 e con l’altoparlante hanno chiesto ai presenti di allontanarsi. A quel punto la situazione è precipitata: sono volati sassi, bottiglie, fuochi d’artificio, una sedia e perfino un monopattino elettrico, e le pietre hanno danneggiato un’auto di servizio. Per riportare l’ordine sono serviti rinforzi, circa un centinaio di agenti in tutto, con l’elicottero a controllare l’area dall’alto.

L’episodio, fortunatamente, non ha visto feriti. Alcune persone sono state fermate; una di loro si era rifiutata di lasciare la zona e durante la perquisizione è stata trovata con una pistola a salve. La polizia ha avviato diversi procedimenti penali per turbativa dell’ordine pubblico, danneggiamento e ingiurie.

Le indagini

Gli investigatori stanno analizzando diversi video per identificare altri responsabili, e stanno anche verificando se il proprietario debba rispondere dell’accaduto. In quel caso, potrebbe dover pagare almeno in parte il costo dell’intervento.

Il capo della polizia di Dortmund, Tim Frommeyer, ha condannato duramente gli aggressori: “Chi ricorre alla violenza, ancora una volta contro gli agenti di polizia, non è un giovane in cerca di avventure o un semplice teppista, ma un criminale”. Secondo Frommeyer, da qualche tempo eventi pubblici e manifestazioni vengono sfruttati da persone che cercano solo lo scontro.

Il titolare ha preso le distanze da chi non ha saputo comportarsi, annunciando che i kebab rimasti invenduti sarebbero andati a un’associazione cittadina che assiste i senzatetto.

Il döner, termometro del caro vita

L’episodio tocca un tema molto sentito in Germania. Ogni anno nel Paese si vendono oltre 1,3 miliardi di döner, il cibo di strada più popolare. Fino al 2020 circa una porzione costava 3,50-4 euro. Poi i rincari di energia e materie prime ne hanno più che raddoppiato il prezzo, che è diventato uno dei simboli dell’inflazione.

Il kebab è entrato anche in una disputa con Bruxelles: circa due anni fa la Federazione internazionale del döner, con sede a Istanbul, aveva chiesto alla Commissione europea il riconoscimento di “specialità tradizionale garantita”. Berlino si era opposta, temendo regole rigide su carne, spezie e persino coltelli, con il rischio di ulteriori rincari. La richiesta è stata ritirata lo scorso autunno.