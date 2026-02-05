Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il sequestro preventivo di un esercizio pubblico a seguito di gravi irregolarità amministrative riscontrate durante un controllo interforze. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, è stata finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica e a interrompere un’attività di intrattenimento esercitata in modo abusivo nel territorio comunale di Città di Castello.

Controllo interforze e motivazioni del sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo amministrativo è stato effettuato nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine, in collaborazione con i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Città di Castello, hanno riscontrato numerose violazioni della normativa di settore all’interno dell’esercizio pubblico sottoposto a verifica.

Il personale della Divisione P.A.S. e del Commissariato di P.S. di Città di Castello ha accertato che il locale non rispettava gli standard di sicurezza richiesti per l’organizzazione di eventi, andando ben oltre la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande dichiarata dal gestore. Per questo motivo, è stato disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., con l’obiettivo di interrompere immediatamente la prosecuzione dell’attività di pubblico intrattenimento esercitata abusivamente.

Partecipazione delle unità cinofile e approfondimenti fiscali

Durante l’operazione, hanno preso parte anche le unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che hanno effettuato controlli sugli avventori presenti nel locale. Parallelamente, le Fiamme Gialle tifernati stanno svolgendo ulteriori accertamenti sulla regolarità delle posizioni lavorative dei tre dipendenti identificati all’interno dell’esercizio.

Notifica dell’ordinanza e contestazione di reati

La Polizia locale di Città di Castello ha notificato al titolare dell’esercizio l’ordinanza di divieto di prosecuzione e cessazione dell’attività di somministrazione, motivata dalla carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. Al termine delle verifiche, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo (art. 681 c.p.) e per il reato di omessa adozione delle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 68 d.lgs 81/08). Inoltre, sono stati contestati alcuni illeciti amministrativi, per i quali la legge prevede sanzioni fino a 16.000 euro.

Rinvenimento di sostanze stupefacenti

Nel corso di un ulteriore controllo, una delle dipendenti è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente all’interno del locale. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di verifiche volte a garantire il rispetto delle regole e la tutela della legalità nei pubblici esercizi.

