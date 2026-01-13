Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio pubblico di Faenza è stato raggiunto da una sospensione con conseguente chiusura temporanea dell’attività per motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento, eseguito il 13 gennaio 2026, è stato adottato dal Questore di Ravenna dopo una serie di controlli che hanno evidenziato gravi criticità, tra cui la presenza di persone pregiudicate e numerosi episodi di risse e liti all’interno del locale.

Risse frequenti in un locale di Faenza

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna ha condotto un’approfondita attività istruttoria che ha portato alla sospensione della licenza di un esercizio pubblico situato a Faenza.

L’azione è stata formalizzata il 13 gennaio 2026, quando il locale è stato chiuso per cinque giorni in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le motivazioni della chiusura

La decisione della Questura è maturata a seguito di numerosi controlli effettuati nei mesi precedenti all’interno del locale.

In diverse occasioni gli avventori sono risultati persone pregiudicate e il locale stesso è stato teatro di risse e liti. In almeno un caso la situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento del personale sanitario del 118.

Questi episodi hanno evidenziato una costante compromissione dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato la Divisione di Polizia Amministrativa ha svolto un’attività istruttoria articolata, raccogliendo elementi che hanno confermato la pericolosità della situazione.

La presenza di persone con precedenti penali tra i frequentatori del locale e la frequenza di episodi di risse e liti hanno rappresentato fattori determinanti nella scelta di procedere con la sospensione della licenza.

Le conseguenze per il locale

Il provvedimento adottato dal Questore di Ravenna prevede la chiusura temporanea del pubblico esercizio per cinque giorni.

La misura è stata ritenuta necessaria per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, che sono venuti meno in più occasioni. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi tensioni e di tutelare la tranquillità dei cittadini di Faenza.

La sospensione della licenza si inserisce nel quadro delle misure previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che porta le autorità, appunto, a intervenire dopo ripetuti episodi di violenza.

IPA