Due esercizi pubblici sono stati chiusi a Lucera dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la presenza abituale di soggetti pericolosi e pregiudicati, in particolare per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti, emessi dal Questore di Foggia, sono stati notificati nei giorni scorsi nell’ambito di controlli amministrativi volti a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire condotte illecite.

Controlli serrati per la sicurezza pubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione delle forze dell’ordine nella Provincia di Foggia resta particolarmente alta. Negli ultimi giorni, personale del Commissariato P.S. di Lucera ha intensificato i controlli amministrativi su disposizione del Questore, con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti e tutelare la sicurezza della collettività.

I provvedimenti: sospensione delle licenze amministrative

L’attività di controllo ha portato alla notifica di due provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. a carico di altrettanti esercizi, uno pubblico e uno privato, entrambi situati a Lucera. Le misure adottate hanno comportato la sospensione delle autorizzazioni amministrative per 7 giorni e 10 giorni rispettivamente. La decisione è stata presa dopo aver accertato che i locali rappresentavano un punto di ritrovo abituale per soggetti ritenuti pericolosi, molti dei quali già condannati o imputati per uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Motivazioni alla base delle sospensioni

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la presenza costante di persone con precedenti specifici per spaccio e uso di droga ha reso necessario un intervento immediato. Gli esercizi in questione sono stati identificati come luoghi di aggregazione per individui che, oltre ad aver avuto problemi con la giustizia, rappresentano un potenziale rischio per la tranquillità pubblica. L’azione della Polizia si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a evitare che tali ambienti diventino centri di attività illecite e di spaccio.

La risposta delle istituzioni e il ruolo della Polizia

Il Questore di Foggia ha disposto i controlli e la successiva sospensione delle licenze amministrative per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire situazioni socialmente pericolose e di dare un segnale forte contro ogni forma di illegalità. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che l’attività di monitoraggio proseguirà senza sosta su tutto il territorio provinciale.

Prevenzione e tutela della collettività

La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno a proseguire con controlli mirati, soprattutto nei confronti di esercizi pubblici e privati che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza. L’azione preventiva, secondo le autorità, è fondamentale per evitare che si consolidino situazioni di degrado e per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. In particolare, la presenza di soggetti gravati da precedenti per spaccio e uso di stupefacenti è stata considerata un elemento determinante per l’adozione dei provvedimenti restrittivi.

Il quadro normativo: l’articolo 100 T.U.L.P.S.

I provvedimenti di sospensione sono stati adottati in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente al Questore di intervenire nei confronti di esercizi pubblici e privati quando sussistano motivi di ordine e sicurezza pubblica. In questo caso, la reiterata frequentazione dei locali da parte di soggetti pericolosi e con precedenti per spaccio ha giustificato la sospensione temporanea delle autorizzazioni amministrative.

Le reazioni della comunità

La decisione di sospendere le attività ha suscitato reazioni positive tra i residenti, che da tempo chiedevano maggiori controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire un ambiente più sicuro. Molti cittadini hanno espresso apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per prevenire il radicarsi di situazioni illecite nella zona.

Prospettive future e impegno delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno assicurato che l’attività di controllo proseguirà in modo costante e capillare su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione che possano favorire lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato invita inoltre i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e contribuendo così a mantenere alto il livello di sicurezza nella comunità.

Conclusioni

L’operazione condotta a Lucera rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare fenomeni illeciti come lo spaccio di droga. La sospensione delle attività commerciali coinvolte costituisce un segnale forte e chiaro: la tolleranza verso comportamenti che mettono a rischio la tranquillità dei cittadini è pari a zero. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare per assicurare un ambiente sicuro e protetto a tutta la popolazione.