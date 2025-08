Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Locri, un lido balneare è stato chiuso e sei persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dopo che i Carabinieri, supportati dalla Capitaneria di Porto e da personale specializzato, hanno scoperto gravi irregolarità in materia di sicurezza, lavoro e igiene alimentare. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi lungo il litorale ionico reggino, dove sono stati riscontrati lavoratori in nero, violazioni alle norme igienico-sanitarie e la presenza di uno stabilimento completamente abusivo, privo delle autorizzazioni necessarie.

Controlli mirati lungo la costa: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività ispettiva si è svolta nei giorni scorsi e ha visto impegnati i militari della Compagnia di Locri, con il supporto della Capitaneria di Porto di Roccella Ionica e di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e della Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria. I controlli sono stati effettuati lungo il litorale ionico reggino, in un periodo dell’anno caratterizzato da un forte incremento della presenza turistica.

Obiettivi dell’operazione: sicurezza e legalità

L’operazione è stata pianificata con un duplice obiettivo: da una parte, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; dall’altra, accertare il rispetto della normativa sul demanio marittimo e sulla tracciabilità degli alimenti destinati al consumo. Le forze dell’ordine hanno scelto di concentrare i controlli sulle strutture balneari, considerate particolarmente sensibili in vista dell’aumento dei flussi turistici estivi.

Scoperto uno stabilimento balneare completamente abusivo

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno individuato uno stabilimento balneare completamente abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni amministrative. La struttura è stata immediatamente chiusa e sottoposta a sequestro preventivo, insieme a tutte le attrezzature marittime presenti. Questo intervento ha rappresentato uno dei punti più rilevanti dell’operazione, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare le attività illecite lungo la costa.

Lavoratori in nero e violazioni igienico-sanitarie

Le irregolarità riscontrate non si sono limitate alla sola presenza dello stabilimento abusivo. In diverse attività controllate, i militari hanno identificato lavoratori non regolarmente assunti, in violazione della normativa sul lavoro. Sono state inoltre accertate violazioni alle norme igienico-sanitarie, tra cui l’assenza di informazioni obbligatorie sulla tracciabilità dei prodotti alimentari offerti ai clienti. Queste mancanze rappresentano un rischio concreto per la salute dei consumatori e mettono in luce la necessità di controlli costanti nel settore della ristorazione e dell’accoglienza balneare.

Sanzioni e deferimenti: il bilancio dell’operazione

Al termine dei controlli, i Carabinieri hanno elevato 14.000 euro di sanzioni amministrative e deferito sei persone all’Autorità Giudiziaria, ritenute responsabili a vario titolo delle violazioni riscontrate. L’azione repressiva ha riguardato sia i titolari delle strutture che i responsabili della gestione del personale e della sicurezza alimentare. Tutti gli indagati sono attualmente sottoposti alla fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Sicurezza dei bagnanti: assenza di personale addetto al salvataggio

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza dei bagnanti. In alcuni stabilimenti, infatti, è stata rilevata l’assenza del personale addetto al salvataggio, un requisito fondamentale per garantire l’incolumità dei frequentatori delle spiagge. Questa carenza rappresenta una grave violazione delle norme di sicurezza e ha contribuito a rafforzare la necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Locri rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’illegalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti. Le autorità invitano tutti gli operatori del settore a rispettare le normative vigenti e assicurano che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire standard elevati di qualità e sicurezza lungo le coste calabresi.

IPA