Locride, così hanno estratto 900 tonnellate di materiale inerte dalla fiumara producendo calcestruzzo: 5 fermi

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È di cinque soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio dell’operazione “Golden River”, condotta dai Carabinieri nella zona della Locride. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, è stata eseguita nei comuni di Bianco, Bovalino e Benestare, dove sono stati contestati i reati di furto aggravato e associazione per delinquere nell’ambito di un’indagine sul prelievo illecito di materiali inerti dai corsi d’acqua locali.

Le indagini e l’operazione “Golden River”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’operazione “Golden River” ha preso il via grazie a un’attività investigativa articolata, avviata dalla Stazione Carabinieri di Bovalino nel secondo semestre del 2024. Il monitoraggio dei cantieri edili pubblici e privati della “Locride” e la repressione degli illeciti ambientali hanno permesso di ricostruire il contesto criminale in cui operavano i soggetti coinvolti. L’azione ha visto la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Locri, del personale della Compagnia Carabinieri di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”.

Le misure cautelari sono state applicate nei confronti di due fratelli, legati da vincoli di parentela con una nota famiglia di ‘ndrangheta della “Locride”, e di altri tre soggetti. Per i primi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre è stato imposto l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Le indagini hanno evidenziato come tutti fossero coinvolti, a vario titolo, in un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio.

Il modus operandi: dal prelievo illecito alla vendita

Le investigazioni hanno permesso di accertare che i soggetti indagati si erano organizzati per il prelievo illecito di materiale inerte dalla fiumara “Bonamico”, situata in Contrada “Ricciolio” del comune di Benestare. Il materiale, circa 900 tonnellate complessive, veniva trasportato presso una ditta edile individuata, dove subiva diverse fasi di lavorazione: frantumazione, lavaggio, conversione in sabbia lavata e pietrisco, fino allo stoccaggio. Questo processo rendeva il materiale non più riconoscibile, ostacolando l’identificazione della sua provenienza illecita.

Il sistema, ben collaudato, aveva come obiettivo ultimo la vendita del prodotto finito, spesso sotto forma di “calcestruzzo”, che veniva poi reinvestito in altre attività imprenditoriali della “Locride”. In questo modo, la ditta edile coinvolta traeva consistenti introiti economici dalla lavorazione e commercializzazione del materiale sottratto illegalmente dal corso d’acqua.

Le fasi dell’indagine e i riscontri raccolti

Le analisi investigative sono state condotte attraverso la lettura di documenti amministrativi, incrociati con dati telematici e informativi. Questo ha consentito di monitorare gli accessi degli automezzi nella fiumara e di ricostruire tutte le fasi della filiera illecita, dalla raccolta alla trasformazione e vendita del materiale. L’attività ha messo in luce le responsabilità dei singoli indagati e la struttura dell’associazione criminale.

L’operazione ha interessato i comuni di Bianco, Bovalino e Benestare, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine verso la tutela del patrimonio ambientale e il contrasto alle attività criminali nella zona della Locride.