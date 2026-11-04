Loculo occupato da un'altra salma al cimitero di Castellammare di Stabia, l'"abusivo" nella tomba di famiglia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Va a fare visita ai propri cari al cimitero, ma nel loculo di famiglia trova un’altra salma. Una 43enne ha denunciato l’occupazione abusiva della tomba dove sono tumulati il padre e il fratello nel cimitero di Castellammare di Stabia, dopo aver scoperto nella nicchia il feretro di un’estranea.

La scoperta al cimitero di Castellammare di Stabia

La scoperta è avvenuta nei giorni rivolti alla commemorazione dei morti. Come ricostruito da Repubblica, la 43enne ha raccontato ai carabinieri di essere andata a visitare i propri cari insieme alla madre nel cimitero cittadino in provincia di Napoli, quando di fronte al loculo di famiglia ha trovato una sconosciuta in preghiera e una lapide diversa.

Con suo grande sconcerto, infatti, ha trovato nell’iscrizione sul marmo la data di una donna a lei ignota, nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.

Il loculo occupato da un’altra salma

Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna e i familiari non andavano a pregare sulla tomba da circa un anno, periodo che coinciderebbe proprio con il tempo trascorso dalla data della morte della sconosciuta, e per questo non si erano accorti finora dello scambio.

“La signora mi ha anche accusato di non essermi interessata per un anno del mio loculo. Una vicenda surreale” ha raccontato alla redazione locale del quotidiano, spiegando che il loculo “era vuoto, l’ho comprato per un futuro. Quando toccherà a me, vorrei essere seppellita vicino a mio padre e mio fratello“.

L’indagine

Rivendicando la regolare concessione ottenuta per la tomba di famiglia, la 43enne ha subito chiesto spiegazioni agli uffici del cimitero di Castellammare di Stabia, scoprendo inoltre che il suo nome era stato cancellato a penna dall’anagrafe del camposanto.

Un’altra circostanza da accertare da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata sul fascicolo d’indagine aperto, che oltre all’occupazione abusiva si potrebbe allargare dunque anche all’ipotesi di falsificazione dei registri.