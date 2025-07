Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per rapina impropria, danneggiamento e violenza privata il bilancio di un intervento della Squadra Mobile della Questura di Lodi. Un cittadino marocchino di 31 anni è stato fermato dopo aver aggredito un avvocato del Foro locale, tentando di sottrarle un computer portatile e minacciandola per ottenere denaro. I fatti sono avvenuti il 10 luglio 2025 a Lodi, quando la vittima ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito dell’aggressione subita da parte di un suo ex assistito, già sottoposto a misura cautelare. L’uomo è stato localizzato e arrestato grazie al monitoraggio del braccialetto elettronico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un avvocato del Foro di Lodi ha contattato la Questura per segnalare un’aggressione subita da parte di un suo ex cliente. L’uomo, di origine marocchina e di 31 anni, si è introdotto nello studio della professionista, sottraendole con la forza un PC portatile e cercando di colpirla con un pugno. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo la vittima a richiedere l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

L’aggressione e la richiesta di denaro

L’episodio si è verificato nella giornata del 10 luglio 2025. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, già destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e sottoposto a monitoraggio tramite braccialetto elettronico per altri reati, ha agito con particolare violenza. Dopo aver sottratto il computer, ha minacciato l’avvocato per costringerla a mettersi in contatto con sua madre e ottenere così un’ingente somma di denaro. Le minacce e la violenza privata hanno reso necessario l’immediato intervento della polizia.

L’inseguimento e il fermo

Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore, sfruttando il sistema di tracciamento GPS integrato nel braccialetto elettronico di cui era dotato. Il monitoraggio in tempo reale ha permesso di localizzare rapidamente il soggetto presso la sua residenza. Una volta intercettato, l’uomo si è lasciato andare a un violento scatto d’ira, colpendo con due pugni il lunotto posteriore della propria autovettura e mandandolo in frantumi. Per contenere la sua violenza, gli operatori di polizia hanno dovuto ricorrere alle manette di sicurezza.

Il recupero della refurtiva

Successivamente, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, con l’obiettivo di recuperare la refurtiva. All’interno di una valigia, nascosto tra abiti in disuso, è stato rinvenuto il PC portatile sottratto all’avvocato. Il dispositivo era stato avvolto in carta alluminio e sigillato con scotch, nel tentativo di impedirne la geolocalizzazione e rendere più difficile il suo ritrovamento da parte delle forze dell’ordine.

Le misure cautelari e le indagini in corso

Al termine delle operazioni, il responsabile è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Questura di Lodi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se il soggetto sia coinvolto in altri episodi analoghi.

IPA