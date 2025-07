Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con aggressione in pieno centro a Lodi: un uomo di 32 anni di origine senegalese è stato deferito in stato di libertà per rapina dopo aver sottratto un mazzo di banconote a una negoziante e averla colpita al volto per garantirsi la fuga. L’episodio, avvenuto lo scorso gennaio, è stato ricostruito grazie alle indagini della Squadra Mobile della Questura.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la titolare di un negozio di vicinato nel centro di Lodi è stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiedere una penna, ha approfittato di un attimo di distrazione per sottrarre un mazzo di banconote dal bancone. La donna, accortasi del furto, ha tentato di fermare il malvivente, inseguendolo e riuscendo ad afferrarlo per il giubbotto. L’uomo, per garantirsi la fuga, ha reagito con violenza, sferrandole un pugno al volto.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si è verificato nel mese di gennaio, in pieno giorno, all’interno di un esercizio commerciale situato nel cuore della città. Il rapinatore, un cittadino senegalese di 32 anni, si è presentato nel negozio fingendo di essere un normale cliente. Dopo aver chiesto alla titolare una penna, ha atteso che la donna si voltasse per recuperarla e, in quel momento, ha allungato la mano sotto il banco, afferrando un mazzo di banconote. La negoziante, resasi conto del furto, ha tentato di bloccarlo, ma l’uomo, per assicurarsi la fuga, l’ha colpita con un violento pugno al volto, riuscendo così a dileguarsi.

L’analisi delle immagini e le prove raccolte

Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti sia all’interno del negozio che lungo le strade cittadine e presso la stazione ferroviaria. Grazie all’utilizzo di specifici software, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato prima e dopo la rapina. Un ruolo fondamentale nell’identificazione dell’uomo è stato svolto anche dalla Polizia Scientifica, che ha esaminato i residui organici rinvenuti su un guanto utilizzato dal rapinatore durante la commissione del reato e sequestrato dagli agenti intervenuti sul posto.

L’identificazione e il deferimento

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi utili per identificare il presunto autore della rapina, un trentaduenne di origine senegalese. L’uomo è stato deferito in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. Gli inquirenti hanno sottolineato che la posizione dell’indagato sarà valutata dal Giudice nel corso del procedimento penale, attualmente nella fase delle indagini preliminari. Fino a una eventuale condanna definitiva, nei confronti dell’uomo vige la presunzione di innocenza.

La posizione della vittima e le reazioni in città

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i commercianti del centro di Lodi, che hanno espresso solidarietà alla collega aggredita e chiesto maggiori controlli nelle aree più frequentate. La vittima, dopo aver subito il furto e l’aggressione, ha riportato contusioni al volto ma non ha riportato gravi conseguenze fisiche. La sua prontezza di riflessi e il tentativo di fermare il malvivente sono stati elogiati dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare episodi di criminalità.

Il ruolo della videosorveglianza e delle tecnologie investigative

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza e l’analisi dei residui organici hanno rappresentato strumenti fondamentali per l’individuazione del responsabile. L’impiego di software specifici ha consentito di incrociare i dati raccolti dalle telecamere presenti in diversi punti della città, ricostruendo così il percorso seguito dal sospettato prima e dopo la rapina. La Polizia Scientifica ha inoltre analizzato il guanto sequestrato, risalendo all’identità dell’uomo grazie ai residui organici lasciati durante la commissione del reato.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine hanno ribadito che le indagini sono ancora in corso e che tutti gli elementi raccolti saranno sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria. La posizione dell’indagato sarà valutata nel rispetto della presunzione di innocenza, principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. L’episodio ha comunque acceso i riflettori sulla sicurezza nei negozi di vicinato e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più esposte al rischio di reati predatori.

La risposta delle istituzioni

Le istituzioni locali hanno espresso vicinanza alla vittima e assicurato il massimo impegno per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti. Il Comune di Lodi ha annunciato l’intenzione di potenziare il sistema di videosorveglianza e di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte ai titolari di attività commerciali, al fine di prevenire episodi simili in futuro.

