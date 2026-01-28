Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone ferite a Lodi in seguito a una violenta aggressione avvenuta in un locale di somministrazione di cibi e bevande. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un cittadino tunisino di 24 anni è stato identificato come autore dell’episodio, che ha visto coinvolti due dipendenti pakistani, entrambi rimasti feriti dopo aver tentato di allontanare l’uomo che pretendeva di ricevere birre senza pagare.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura di Lodi ha ricevuto due segnalazioni distinte: la prima da una cittadina che ha riferito di uno scontro fisico violento nelle adiacenze di un locale in via Nino dall’Oro, la seconda da un cittadino straniero che ha dichiarato di essere stato aggredito all’interno dello stesso esercizio commerciale.

L’identificazione dell’aggressore

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente sul posto, dove hanno trovato un uomo di origine pakistana di 33 anni, dipendente del locale, che presentava ferite al volto e al braccio. L’uomo ha raccontato di aver subito una aggressione da parte di un individuo armato di coltello, il quale si era poi allontanato in direzione dei giardini Barbarossa di via IV Novembre.

La Polizia si è subito messa sulle tracce del sospettato, riuscendo a intercettarlo in via Vignati. L’uomo, un cittadino tunisino di 24 anni senza precedenti penali, è stato sottoposto a perquisizione personale, che però ha dato esito negativo. Poco dopo, un altro dipendente pakistano del locale, di 23 anni, si è avvicinato agli agenti e ha riconosciuto nel fermato l’autore dell’aggressione.

La dinamica della violenza

Secondo la ricostruzione fornita dalle vittime, entrambe di origine pakistana, l’episodio è iniziato quando l’aggressore è entrato nel locale pretendendo di ricevere delle birre senza pagarle. Invitato a uscire, l’uomo avrebbe reagito con violenza, dando origine a una colluttazione durante la quale ha sferrato due testate a una delle vittime. Successivamente, ha estratto un coltello a scatto dallo zaino e ha colpito con fendenti il braccio di una delle vittime e le mani dell’altra, che tentava di disarmarlo.

I due dipendenti hanno riportato rispettivamente lievi tagli alle mani e diversi tagli al braccio sinistro, con perdita di sangue ed evidente tumefazione al volto. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi, dove sono stati dimessi con prognosi di 5 giorni e 10 giorni. Anche l’aggressore, rimasto ferito nella colluttazione, è stato accompagnato all’Ospedale di Melegnano.

Le conseguenze e la denuncia

Il giorno seguente, le due vittime hanno sporto querela contro il loro aggressore, aggiungendo che durante la lite erano state anche minacciate di morte. Alla luce di quanto accaduto, il cittadino tunisino è stato deferito in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate, minacce e violenza privata.

