Un 37enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato ripetutamente i divieti imposti nei suoi confronti, tra cui il divieto di dimora nel comune di Lodi e il divieto di avvicinamento a una donna con cui aveva avuto una relazione. L’uomo è accusato di atti persecutori e molestie nei confronti della ex compagna, che aveva già denunciato la situazione alle autorità per il clima di paura e ansia che le era stato imposto.

La fonte della notizia e il contesto della vicenda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel marzo 2024, quando la vittima ha conosciuto l’uomo e tra i due è nata una relazione sentimentale. Tuttavia, la situazione è precipitata dopo la decisione della donna di interrompere il rapporto. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, ha iniziato a mettere in atto una serie di comportamenti ossessivi e molesti, che hanno progressivamente reso la vita della donna insostenibile.

Le modalità della persecuzione: chiamate, e-mail e minacce

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha tempestato la vittima con continue chiamate, l’invio di numerose e-mail e la pubblicazione di video e contenuti offensivi sul web. Queste azioni erano tutte finalizzate a mantenere un contatto indesiderato con la donna, nonostante la sua volontà di interrompere ogni rapporto. In più occasioni, l’uomo ha alternato atteggiamenti di vittimismo, chiedendo aiuto economico e psicologico, a fasi di vera e propria persecuzione e vessazione, inviando messaggi dal contenuto ingiurioso e offensivo, come “SEI UNA MERDA, TROIA, PUTTANA”.

Un’escalation di comportamenti ossessivi

L’uomo non si è limitato ai messaggi e alle telefonate. Ha utilizzato numerosi numeri di cellulari e telefoni fissi, spesso non intestati a lui, per aggirare eventuali blocchi e continuare a contattare la vittima. In alcune occasioni si è anche presentato senza preavviso nei pressi della residenza della donna, aumentando il senso di insicurezza e paura. Inoltre, ha contattato ripetutamente i numeri di emergenza, simulando che la donna fosse in pericolo, nel tentativo di attirare la sua attenzione e coinvolgerla ulteriormente in una spirale di ansia e preoccupazione.

La denuncia e le prime misure cautelari

La situazione è diventata insostenibile per la vittima, che si è vista costretta a denunciare l’uomo presso la locale Questura. La donna, spaventata e intimorita, ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, vivendo in uno stato di ansia costante. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno evidenziato la pericolosità dell’uomo, già recidivo in comportamenti simili avuti in precedenti relazioni. Questo ha portato il Giudice a emettere un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale: il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nel Comune di Lodi, con l’installazione del cosiddetto “braccialetto elettronico” per monitorare i suoi spostamenti.

La violazione delle misure e l’aggravamento della situazione

Nonostante la severità delle misure adottate, l’uomo ha continuato a ignorare i divieti, reiterando i suoi atteggiamenti persecutori. Ha proseguito con chiamate, e-mail e, nell’ultima occasione, ha inviato un mazzo di fiori all’indirizzo di residenza della donna, un gesto apparentemente innocuo ma che, nel contesto, ha rappresentato l’ennesima violazione e una forma di pressione psicologica. Queste nuove infrazioni hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a emettere una nuova ordinanza, questa volta di custodia cautelare in carcere, sostituendo la precedente misura meno restrittiva.

IPA