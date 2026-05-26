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Sequestro di hashish in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, che ha portato all’arresto di un giovane egiziano di circa vent’anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di ieri, dopo che gli investigatori avevano notato movimenti sospetti in un palazzo del centro cittadino.

Le indagini e il blitz della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata a seguito di servizi mirati di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia in città che in provincia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato un edificio situato nel centro di Lodi, nei pressi di via Maddalena, dove era stato osservato un insolito via vai di persone. Questo movimento ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di approfondire la situazione.

Il controllo e la scoperta della droga

Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno fermato l’uomo sospettato di essere coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, è stato effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento dove il giovane risiedeva. Qui, la polizia ha rinvenuto diversi panetti di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati trovati 1200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il nascondiglio sul tetto: la strategia per eludere i controlli

La sostanza stupefacente era stata accuratamente nascosta all’interno di un marsupio, occultato sul tetto dell’appartamento. Il nascondiglio era accessibile tramite un lucernario situato nella camera da letto, una soluzione adottata probabilmente per evitare che l’odore della droga si diffondesse all’interno dell’abitazione e attirasse l’attenzione delle forze dell’ordine. Questa strategia, tuttavia, non è bastata a impedire il ritrovamento della droga da parte degli agenti.

L’arresto e le procedure successive

Al termine delle operazioni di perquisizione e sequestro, il giovane egiziano, regolare sul territorio nazionale, è stato condotto in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima prevista per la mattinata odierna.

IPA