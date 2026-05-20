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Un arresto nella serata di ieri a Lodi. L’operazione, disposta dal Questore della Provincia, è stata finalizzata a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 31 anni, irregolare e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio e la persona.

Controlli straordinari sul territorio: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 18 maggio è stato organizzato un servizio di controllo straordinario del territorio provinciale, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza e prevenire episodi di criminalità. L’iniziativa è stata disposta dal Questore della Provincia di Lodi e ha visto il coinvolgimento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Le aree interessate dai controlli

Le attività di controllo si sono concentrate nei comuni di Lodi e Tavazzano con Villavesco, sotto la supervisione di un Funzionario della Polizia di Stato. In particolare, a Lodi sono state presidiate alcune delle principali vie cittadine, tra cui via Villani, via Nino D’Alloro, Corso Umberto, Via Volturno, Via Cesare Battisti e la Stazione Ferroviaria. A Tavazzano con Villavesco, invece, le pattuglie hanno operato in via Garibaldi, via Verdi, Via Libertà e via San Giovanni Bosco.

Numeri dell’operazione: persone, veicoli ed esercizi controllati

Durante il servizio, le forze dell’ordine hanno identificato 83 persone, controllato 28 veicoli e ispezionato 2 esercizi pubblici. Questi numeri testimoniano l’intensità e la capillarità dei controlli effettuati, volti a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e a prevenire episodi di criminalità diffusa.

L’arresto del cittadino tunisino: i dettagli

Nel corso delle attività di controllo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato, a Lodi, un cittadino tunisino di 31 anni. L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, aveva precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di immigrazione irregolare. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il soggetto era destinatario di due ordini di carcerazione, emessi dal Tribunale di Lodi, per un cumulo di condanne relative a furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Le conseguenze: arresto e condanna

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Lodi, dove dovrà scontare una condanna complessiva di 1 anno e 2 mesi di reclusione. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio provinciale.

IPA