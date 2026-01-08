Lodo Mondadori indigesto per Silvio Berlusconi e Fininvest, la Cedu dà ragione ai giudici contro l'ex premier

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, deceduto nel 2023, e Fininvest hanno perso sui punti più importanti i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti umani nel marzo del 2014 riguardanti diversi aspetti della vicenda giudiziaria relativa al cosiddetto Lodo Mondadori.

Cosa ha stabilito la Cedu sul Lodo Mondadori

La Cedu ha stabilito che la giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione d’innocenza dell’imprenditore ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e quello all’equo processo dell’azienda Fininvest nel processo sul Lodo Mondadori, né il loro diritto alla proprietà privata per quanto riguarda le somme dovute alla Cir di Carlo De Benedetti.

La stessa Cedu ha dato ragione a Fininvest solo in relazione alla “mancata motivazione da parte della Corte di Cassazione della condanna alle spese processuali”.

ANSA

La sentenza diventerà definitiva tra 3 mesi, a meno che la famiglia Berlusconi o il Governo italiano non chiederanno e otterranno un rinvio in Grande Camera.

La reazione di Fininvest

Andrea Saccucci, legale di Fininvest, ha commentato il verdetto della Cedu in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Prendiamo atto della deludente decisione della Cedu, che non ha minimamente colto la forza e la fondatezza dei punti fondamentali dei nostri ricorsi”.

L’avvocato ha aggiunto: “Restiamo profondamente convinti di tutte le nostre valutazioni, a partire dal fatto che Silvio Berlusconi in Italia è stato vittima di una grave ed evidentissima violazione del fondamentale principio della presunzione d’innocenza”.

Ancora Saccucci: “Quanto alla Fininvest, restiamo convinti, in base alle regole consolidate della legge italiana, che le pretese di Cir al risarcimento non fossero in alcuna misura ammissibili”.

La chiosa finale del legale di Fininvest: “Ci riserviamo ogni più approfondita valutazione della sentenza anche ai fini di un ricorso dinanzi alla Grande Camera della Corte”.

La storia del Lodo Mondadori in breve

La vicenda del Lodo Mondadori ebbe inizio alla fine degli anni Ottanta, quando Fininvest, CIR e un terzo gruppo con a capo la famiglia di imprenditori Formenton controllavano ciascuno circa un terzo delle azioni della casa editrice.

Nel 1988 i Formenton decisero di cedere le loro azioni. De Benedetti li convinse a firmare un pre-accordo secondo cui entro la fine del 1991 le loro azioni sarebbero passate a CIR ma, nel 1989 i Formenton vendettero le azioni a Fininvest. Così, il 25 settembre 1990 Silvio Berlusconi divenne presidente del gruppo Mondadori.

De Benedetti ricorse all’arbitrato di tre giudici che avevano il compito di stabilire se la cessione delle azioni a Berlusconi fosse stata legale.

L’arbitrato diede ragione a De Benedetti, ma i Formenton impugnarono il verdetto (il cosiddetto “lodo”) davanti alla Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima stabilì che a decidere dovesse essere la prima sezione civile del Tribunale, presieduta dai giudici Valente, Paolini e Metta.

Il 24 gennaio 1991 la prima sezione civile del Tribunale diede ragione ai Formenton e, di conseguenza, a Berlusconi, che così rimase alla guida della casa editrice.

Nel 1995 la Procura di Milano scoprì che ai tempi della sentenza della prima Sezione Civile uno dei giudici che la presiedeva, Vittorio Metta, aveva ricevuto più di un miliardo di lire da Cesare Previti, uno degli avvocati del gruppo Fininvest e amico personale di Berlusconi, attraverso un conto corrente riconducibile alla società offshore All Iberian, controllata da Berlusconi stesso.

Nel 2007, la Corte di Cassazione condannò Previti e altri due avvocati Fininvest a un anno e mezzo di reclusione per corruzione giudiziaria e Vittorio Metta a 2 anni e 8 mesi. Per Berlusconi, nel 2001, arrivò la prescrizione perchè il suo coinvolgimento nella vicenda era stato accertato fino al 1991, a differenza degli altri imputati, per cui invece era continuato fino al 1992.

Risale al 2004, invece, l’apertura, su richiesta di CIR, di un contenzioso civile per quantificare il danno economico subìto da CIR stessa per la mancata acquisizione di Mondadori. Nel 2010 Fininvest fu condannata a pagare 540 milioni di euro (560 con gli interessi), diversi milioni in meno rispetto alla prima sentenza del 2009 che aveva quantificato il ricorso in circa 750 milioni di euro.

Nel 2011 Fininvest presentò un esposto al ministero della Giustizia contro il ricorso.

Nel 2014, invece, scattò il ricorso di Silvio Berlusconi e Fininvest alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) sul Lodo Mondadori. Oggi, 8 gennaio 2026, è arrivato il verdetto.