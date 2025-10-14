LOL 6 su Prime Video nel 2026, i comici nel cast da Francesco Mandelli e Carlo Amleto a Valentina Barbieri

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Arriva LOL 6 e ci sarà da non-ridere. Lo show giunge con il suo sesto appuntamento che vedrà la luce nel 2026, con Alessandro Siani e Angelo Pintus al timone e un cast in cui troveremo, tra i tanti, il comico Francesco Mandelli e l’apprezzata Valentina Barbieri direttamente dalle scuderie della Gialappa’s. Come sempre, il format comparirà su Prime Video, che ospita il programma sin dalla prima edizione. Le regole rimangono le stesse: Siani e Pintus sorveglieranno i concorrenti dalla control room e, come recita lo slogan, chi ride è fuori.

Il cast di LOL 6

Alessandro Siani e Angelo Pintus saranno affiancati dal vincitore di LOL 5 Federico Basso e Andrea Pisani, che interverranno nel corso delle sfide per aumentare il livello di difficoltà.

Dieci i concorrenti che si sfideranno nel comedy show di Prime Video: Sergio Friscia dalle telecamere di Striscia la Notizia e Valentina Barbieri, direttamente dai suoi sketch del Gialappa’s Show. Ci sarà anche Francesco Mandelli, ex conduttore di Mtv Italia e attore della serie fortunata I Soliti Idioti.

IPA Angelo Pintus e Alessandro Siani condurranno LOL 6, che arriverà su Prime Video nel 2026. Tra i comici del cast anche l’imitatrice Valentina Barbieri

Gli altri concorrenti, comunicati da Davide Maggio, sono Gianluca Fubelli e Barbara Foria, ma anche Giovanni Esposito da Stasera Tutto è Possibile.

Anche Carlo Amleto sfiderà i concorrenti a non ridere, ma nel cast c’è anche il duo UfoZero2, creator napoletani tra i popolari sui social. Il duo è composto da Luca Sciarillo e Alessio Colucci. Infine ci sarà Yoko Amada, comedian italiana originaria del Giappone.

Come funziona il comedy show di Prime Video

Per sei ore con un totale di sei episodi, i concorrenti dovranno impegnarsi a mantenere una serietà olimpica. Per questo la sfida sarà proprio quella di indurre gli sfidanti a ridere. La risata sarà motivo di eliminazione.

Il vincitore riceverà un premio di 100 mila euro che dovrà devolvere a un ente benefico di sua scelta. Le prime quattro stagioni hanno visto Fedez alla conduzione al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano, Maccio Capatonda e Lillo.

Quando andrà in onda

Per il momento non esiste una data di uscita. Davide Maggio fa sapere che la sesta stagione di LOL partirà dalla piattaforma Prime Video nel 2026.

Se dovesse seguire il trend delle edizioni precedenti, gli episodi potrebbero uscire tra i mesi di febbraio e aprile.